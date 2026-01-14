¡Ö1¸Ä80±ß¡×É´²ßÅ¹¤Ç¤ª¼êº¢¤ª¤Ç¤ó¤òÅ¸³«¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥ÑÃÏ²¼ ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÇÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÇÂ³¡¹ÅÐ¾ì ¡È¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡É¥Ç¥ÑÃÏ²¼
À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ï2025Ç¯¡¢¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ª¤Ç¤ó¤òËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµÈ¾Í»û ÄÍÅÄ¿å»º¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç®¡¹¤Î½Ð½Á¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¤ª¤Ç¤ó¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤ó37¼ï¡¢²Á³Ê¤Ï80±ß¡Á650±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¼èºà»þ¡Ë
1999Ç¯¤Ë311Å¹ÊÞ¤¢¤Ã¤¿É´²ßÅ¹¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï178Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ´²ßÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡È¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡É±é½Ð¤Ç¤¹¡£
¢§À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö¤Ä¤¤¸ÎëÉÙ¡×
ÈÄÁ°¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤ò2´Ó¤«¤éÃíÊ¸¤Ç¤¡¢¥·¥ã¥ê¤ÎÎÌ¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤ÎÃíÊ¸¤â²ÄÇ½
¢§À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¡×
Å¹Æâ¤Î¿ßË¼¤Ç»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥±¡¼¥¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö
¢§¡Ö³ÊÇ·¿Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¿·½É郄Åç²°Å¹
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¡È»ë³Ð¡É¤È¡ÈÄ°³Ð¡É¤ò»É·ã
¢§¡Ö¥Ó¡¼¥ó ¥È¥¥ ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¿·½É郄Åç²°Å¹
Å¹Æâ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç²«¶â¿§¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ì¤Ð´Å¡Á¤¤¹á¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê
¡Ö°ì¤Ä¤«¤é¤È¤¤¤¦ìÔÂô¡× ¼èºà¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ÎÊÑ²½¤È¤Ï¡©
ÀÎ¤Ï¡¢¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ªÁÚºÚ¤ä¤ªÊÛÅö¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Çºî¤é¤ì¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÉ´²ßÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ä¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ä¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÉÊ¤Ê¤É¤Î¹ØÆþµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤Ï¡¢ÂÎ¸³·¿¤Ç¤Î½¸µÒ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ°æ¾´¿Í»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤À¤±¤Ç¼ý±×¤ò¸«¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î³¬¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ò¼èºà¤·¤Æ»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤«¤é¤È¤¤¤¦ìÔÂô¡×¤Ç¤¹¡£
À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¤ÎÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö±¬²ÖÔÖ¡Ê¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¬¤¡Ë¡×¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÌÃ²Û¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ï¡ÈÈ¢Çä¤ê¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï°ì¸Ä¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ¤ÎÌÃ²Û¤ò°ì¤Ä¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ëº¹¤·¾å¤²¤ëÁ°¤ËÌ£¸«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍËÆü¸ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢·îÍË¤«¤éÆüÍË¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç³ÆÃÏ¤ÎÌÃ²Û¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÊÂ¤ÓÂØ¤¨¤ëÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹âÆ¤ÎÃæ¡¢¡Ö°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤é¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¡ÀÐÅÄ·ò¤µ¤ó¡§
¥®¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢Â£¤ë¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÊÊª¤òÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÊØÍø¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¥®¥Õ¥È¤òÅÏ¤¹¤È¤¤Ë¡Ë»ä¤¬¿©¤Ù¤Æ¤³¤ó¤ÊÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªÏÃ¤«¤é¡¢¤Þ¤ºÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÀÐÅÄ·ò¤µ¤ó
¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹
±Ô¤¤»ëÅÀ¤ÇÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÌäÂê¤Ê¤É¤ò²òÀâ
