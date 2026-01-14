º´µ×´ÖÀë¹Ô¤â¡ÖÈÖÁÈÊø²õÄ¾Á°¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤Õ¤¶¤±¤¿¤¤·Ý¿ÍVS¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤ÈÖÁÈP¤¬Âç¥²¥ó¥«¡ª¡©
¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Ë¡£·ÝÇ½³¦¥¤¥Á¤Î¡È¥Æ¥ìÅì¥Õ¥ê¡¼¥¯¡É°Ë½¸±¡¸÷¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤·¤¿¿Íµ¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô¤¬¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¤ò¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ¯¸À¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª
¡ÚÆ°²è¡Ûº´µ×´ÖÀë¹Ô¤â¡ÖÈÖÁÈÊø²õÄ¾Á°¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤Õ¤¶¤±¤¿¤¤·Ý¿ÍVS¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤ÈÖÁÈP¤¬Âç¥²¥ó¥«!?
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î·ÝÇ½¿Í·ëº§Êó¹ð¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡£ÈÖÁÈ¿Ê¹ÔÌò¤ÎÃæº¬ÉñÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¼ýÏ¿Æü¤ËÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¿¿Ãè¤Î·ëº§È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ç³Ð¸ç·è¤á¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÀè¤Î²¿½½Ç¯¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸À¤Âå¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤È¶ô¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤¹¤ë¤È°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯2026Ç¯¤Î12·î¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢1Ç¯¸å¤ÎÃæº¬¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä!?
º£²ó¤Ï¡¢´ë¶È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿¿¶õ¥ì¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Ë¤«¤é¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ê¥¬¥¯¡¢ÀîËÌÌÐÀ¡¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÁÈ¤ÎÈÖÁÈMC¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤¬½Ð±é¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç2²ó¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤µ¡Ø¿¿¶õ¥ì¥ó¥º¡Ù±þ±ç¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Èº´µ×´Ö¡£
¥ä¡¼¥ì¥ó¥º½Ð±é»þ¤Ë¡Ö´ë²è¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÇËè½µ¥Æ¥³Æþ¤ìÃæ¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡Ö¿¿¶õ¥ì¥ó¥º¡×¤Î°ÂÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤¬¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï¼ýÏ¿¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤½¤¦¡£
¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Î2¿Í¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿¿¶õ¥ì¥ó¥º¡×¼ê±þ¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾ï¤Ë¤Õ¤¶¤±¤ëÀîËÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¯¤Þ¤Ç¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£½Ð±é¼ÔÂ¦¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢À©ºîÂ¦¤Î¡È´ë¶ÈPRÏÈ¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤±¤ì¤É¡È¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤È¥ä¡½¥ì¥ó¥º¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤Î¶ìÇº¤¬¸«¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¬¥¯¡£
°ÂÅÄP¤âÁá¡¹¤Ë¡ÖÆóÁÈ¤¬´ë¶È¾Ò²ð¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡©¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¼ýÏ¿¤ÇÈÖÁÈPR¥³¥á¥ó¥È¤ò»£¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÀîËÌ¤Ï¥Ü¥±¤¿¤¬¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÀ¼¤À¤±¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀîËÌ¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¥Ü¥±¤Ê¤É¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï°ìÃ¶»£¤êÀÚ¤Ã¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤³¤í¤À¤±»È¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÀîËÌ¤¬°ì¸À¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ó¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆóÁÈ¤ò¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¥¹¥´¤¤¡×¤È°Ë½¸±¡¡£¡Ö²¶¤º¤Ã¤È´Ö°ã¤¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
ÀîËÌ¡Öº£ÆüÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë°ÂÅÄP¤â¤«¤Ê¤ê½Ð°æÈ»Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡Ë¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Æ¡×
¥¬¥¯¡Ö½Ð°æ¤µ¤ó¤ÈÂç¥²¥ó¥«¤·¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÀîËÌ¡Ö¤¨¡¢ÃçÎÉ¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¥¬¥¯¡Ö°ÂÅÄP¤Ï´ë¶È¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Õ¤¶¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
ÀîËÌ¤Ï¡¢¥í¥±VTR¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥×¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¤¢¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¥Ü¥±¤òÄó°Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏVTR¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤·¡£
¥¬¥¯¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥ï¥¤¥×¤À¤±¤Î¥Ü¥±¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£½Ð°æ¤µ¤ó¤¬Ç®¤¤¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤À¡ª¡Ù¤È¡×
°Ë½¸±¡¡Ö½Ð°æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ²¶¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë½Ð°æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥¬¥¯¡ÖÀîËÌ¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢°ÂÅÄP¤Ë³Ý¤±¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î¤¤¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡Ù¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È´ë¶È¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡×
°ìÆ±Çú¾Ð¡ª
¥¬¥¯¡Ö¤ª¼ò¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÂç¥²¥ó¥«¤·¤Æ¡£½Ð°æ¤µ¤ó¤È°ÂÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÆó¿Í¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Î²¿¿Í¤«¤À¤±2¼¡²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×
°ìÆ±Çú¾Ð¡ª
ÀîËÌ¡Ö¥¥Ó¥·¥¤¡×
º´µ×´Ö¡ÖÈÖÁÈÊø²õÄ¾Á°¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥¬¥¯¡Ö¤½¤ì¤¬¡Ø¿¿¶õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2¥õ·î¸å¤¯¤é¤¤¡×
°Ë½¸±¡¡Ö¡Ê°Ë½¸±¡¤¬¡Ë½Ð°æ¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê°Õ¸«¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸À¤¦¤è¡£½Ð°æ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
°ìÆ±Çú¾Ð¡ª
°Ë½¸±¡¡ÖVTR¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¥ï¥¤¥×¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¥¥ì¤Æ¤¤¤ë½Ð°æ¤Ï¡¢º£ÅÙ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÀâ¶µ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¦¡×
¤³¤ÎÂ¾¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×·è¾¡ÀïÎ¢ÏÃ¤â¡£¥¬¥¯¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÀîËÌ¤Î¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÈ¯¸À¤¬°Ë½¸±¡¤òËÝÏ®!?¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥« °·¤¤¤Å¤é¤¹¤®¤ëÌäÂê¡¢¼ýÏ¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¡ÊÈë¡Ë¥È¡¼¥¯ ¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«Àï¤ò½ª¤¨¤¿3¿Í¤ÎËÜ²»¡¢Ãæº¬¥¢¥Ê ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤Ê¤ÉÇÛ¿®¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤âÇÛ¿®¡ª
