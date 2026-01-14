¾¾±ÊÍ¼Ó¡¢¡ÈºÇ¤â¾¾±ÊÍ¼Ó¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Âî¾å¥«¥ì¥ó¥ÀーÈ¯Çä¤Ø¡¡°¦É²¡¦º£¼£¥í¥±¼Ì¿¿¤È¸ÂÄêÆ°²èÉÕ¤
¡¡¡Ö¾¾±ÊÍ¼Ó Âî¾åCalendar 2026.04-2027.03¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êAmazon¡¢KADOKAWA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×Åù¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦É²¡¦º£¼£¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¡¡¾¾±ÊÍ¼Ó¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡2023Ç¯6·î¤«¤é¸½»öÌ³½ê¡¦¥¢¥¯¥í¥¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥®ー¥Ä ¥¸¥ã¥Þ¥È¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¥¥ó¥°¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¸½ºßÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾±ÊÍ¼Ó¡£2026Ç¯¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë±Ç²èÁ°ÊÔ¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2·î20Æü·à¾ì¸ø³«¤Î±Ç²è¸åÊÔ¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾¾±Ê¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¾¾±Ê¤ÎºÇ¿·¤Î»Ñ¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¤¿2026Ç¯4·î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÂî¾å·¿¥«¥ì¥ó¥Àー¡£»£±Æ¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¾¾±ÊÍ¼Ó»Ë¾å¡¢ºÇ¤â¾¾±ÊÍ¼Ó¡×¤Ê¡È¤é¤·¤µ¡ÉËþÅÀ¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¡£¤Þ¤ë¤Ç»£±Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÂÎ¤«¤ÄÅù¿ÈÂç¤Ê¾¾±Ê¤ÎÁÇ´é¤ò¡¢¿Íµ¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Ãæ»³²íÊ¸¤¬·×3Æü´Ö¤Î¥í¥±¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤Ï°¦É²¡¦º£¼£¡£°¦É²¤È¹Åç¤ò·Ò¤°Á´Ä¹Ìó60km¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¡Ö¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¡×¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤È¼ù¾å¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦À¾¾ò¡×¡¢FCº£¼£¤Î¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Î¤»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ¥¸ÍÆâ³¤¤òÎ×¤à¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Ï¥¦¥¹¡¢º£¼£ÆÃ»º¤Î¥¿¥ª¥ë¤ÎÎò»Ë¤äÅ¸¼¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¿¥ª¥ëÈþ½Ñ´Û¡×¡¢ÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÇÏ¤Ç¤¢¤ëÌî´ÖÇÏ¤ä¾®Æ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¡Ö¤Î¤Þ¤¦¤Þ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¡Ä¡Ä¡£º£¼£¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾¾±ÊÍ¼Ó»Ë¾å¡¢ºÇ¤â¾¾±ÊÍ¼Ó¡×¤Ê¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÉ½¸½¤¹¤ë°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢°áÁõ¤È¤ÏÊÌ¤ËËÜ¿Í¥»¥ì¥¯¥È¤Ç»ý»²¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»äÉþ¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤âÊ£¿ô¼ýÏ¿¡£ËÜÊÔµºÜ¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é¹ØÆþ¼Ô¤À¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ë»£±Æ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥ÉÆ°²è¤âÍÑ°Õ¡£È¯Çä¸å¤Î4·î4Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë