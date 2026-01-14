¡ØBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡ÙÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¡¡CLÆÈÀêÈÖÁÈÇÛ¿®¡õÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤â
¡¡¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¥·¥¢¥¿ー¡ØBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢ÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤¤Î¸ø³«µÇ°¾å±Ç²ñ¤¬1·î24Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¡¢109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢LDH¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØBATTLE OF TOKYO¡Ù¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢1·î23Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö³Ú¶Ê±ÇÁü¤ÈMV¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¿·µ¬¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºÇ¿·¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¡¢²»¶Á¤â5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤Î·à¾ì¤Ç±þ±ç¾å±Ç¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾å±Ç²ñÅöÆü¤ÏÊ¿¾Âµªµ×´ÆÆÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢THE RAMPAGE¤«¤é¿Ø¡¢Í¿ÆáÎæÎÜÍ£¡¢Æ£¸¶¼ù¡¢FANTASTICS¤«¤éÀ¤³¦¡¢ËÙ²Æ´î¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡¢PSYCHIC FEVER¤«¤éÈ¾ÅÄÎ¶¿Ã¡¢·õ¡¢WEESA¤é½Ð±é¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î14Æü19»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ê¥¶ー¥Ö¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¸ø³«Ä¾Á°¤Î1·î21Æü¡¢22Æü¤Ë¤Ï¡¢CLÆÈÀêÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ØBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³- ±Ç²è¸ø³«Ä¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ò2ÌëÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø³«4½µ¤Ë¤ï¤¿¤êÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢GENERATIONS¡¢THE RAMPAGE¡¢FANTASTICS¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢PSYCHIC FEVER¤ÎÁ´44Ì¾¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤¬¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£°ìÉô·à¾ì¤Ç¤Ï±þ±ç¾å±Ç¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ØBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡Ù¥á¥ó¥Ðー¡õ´ÆÆÄÅÐÃÅ¤ÎÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¡ÚÆüÄø¡Û2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú²ñ¾ì¡¦¾å±Ç»þ´Ö¡Û¡¦¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ 10:00¤Î²ó¡Ê¾å±Ç¸åÉñÂæ°§»¢¡Ë¡¦UC¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì 12:00¤Î²ó¡Ê¾å±Ç¸åÉñÂæ°§»¢¡Ë¡¦109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê 14:05¤Î²ó¡Ê¾å±Ç¸åÉñÂæ°§»¢¡Ë
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û¿Ø¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢Í¿ÆáÎæÎÜÍ£¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢Æ£¸¶¼ù¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢À¤³¦¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢ËÙ²Æ´î¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢È¾ÅÄÎ¶¿Ã¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢·õ¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢WEESA¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢Ê¿¾Âµªµ×´ÆÆÄ Á´10Ì¾¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÆÃÊÌ¶½¹Ô¡§3,700 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥È¤Ï4,700±ß¡Ú¹ØÆþÀ©¸Â¡Û1¿Í2Ëç¤Þ¤Ç ¢¨Ê£¿ôÅöÁª²Ä
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊýË¡¡Û¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤ÆÃêÁªÈÎÇä¡£¿½¤·¹þ¤ßURL¡§https://w.pia.jp/t/battleoftokyo/¡ÊPC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¶¦ÄÌ¡Ë
¡¦¥×¥ì¥ê¥¶ー¥Ö¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë19:00～1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë23:59ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡§1·î19Æü¡Ê·î¡Ë18:00º¢
¡¦°ìÈÌÈÎÇäÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë16:00¢¨ÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡ã°ìÈÌÈ¯Çä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡ä¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¥µ¥¤¥ÈWEB¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¡£¢¨·èºÑÊýË¡¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¸åÊ§¤¤ Powered by atone¤Î¤ß¡£¢¨ÀÊ¤ÏÁªÂòÉÔ²Ä¡£¢¨Ëè½µ¡Ê²Ð¡Ë¡¦¡Ê¿å¡Ë2:30～5:30¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¿½¤·¹þ¤ßÉÔ²Ä¡£¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¦³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤ÏÀÇ¹þÉ½¼¨¡£¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢http://t.pia.jp/help/¤Þ¤Ç¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾´Õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤¢¤ê¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ë¤ÆÍ×³ÎÇ§¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊóCLÆÈÀêÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ØBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³- ±Ç²è¸ø³«Ä¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÙÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢22Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê½Ð±é¡§»³ËÜ¾´¸ã¡¦´äÃ«æÆ¸ã¡¦±ºÀîæÆÊ¿¡ÊTHE RAMPAGE¡ËÀ¤³¦¡¦º´Æ£Âç¼ù¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¥²¥¹¥È¡§Ê¿¾Âµªµ×¡Ê´ÆÆÄ¡¦¥¹¥Èー¥êー´ë²è¡Ë¡¢º´Æ£Âç¡ÊµÓËÜ¡¦¥¹¥Èー¥êー´ë²è¡Ë¡¢·îÅçÁíµ¡Ê¾®Àâ¡¦¥¹¥Èー¥êー´ë²è¡ËÇÛ¿®URL¡§https://www.cl-live.com
¢£±Ç²è¾ðÊó¡ØBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡Ù2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ¤Û¤«Á´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー
¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¡äGENERATIONS¡¢THE RAMPAGE¡¢FANTASTICS¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢PSYCHIC FEVER¤ÎÁ´44Ì¾¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤ò¡¢¸ø³«´ü´ÖÃæ¤ËÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆü±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡õBOT¸ø¼°SNS¤Ç²ò¶ØÍ½Äê¡£¢¨¸ø³«4½µÏ¢Â³¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¡£¢¨ÇÛÉÛ¥«ー¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¼ïÎà¤ÏÁªÂòÉÔ²Ä¡£
¡ã±þ±ç¾å±Ç¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡äGAGA ONLINE STORE ¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Î¼«Æ°È¯¸÷¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä¥Õ¥é¥Ã¥°¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡õ¥Õ¥é¥Ã¥°¥±ー¥¹¤Û¤«±þ±ç±Ç¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¸ø³«Æü1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é°Ê²¼¡¢°ìÉô¾å±Ç·à¾ì¤ÇÈÎÇä¡£
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ¡ÊÅìµþ¡Ë¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¡ÊÅìµþ¡Ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¡ÊÅìµþ¡Ë¡¦MOVIX ¤µ¤¤¤¿¤Þ¡Êºë¶Ì¡Ë¡¦Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Í¥Þ¡ÊÂçºå¡Ë¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¡ÊÂçºå¡Ë¡¦£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ 13¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¦¥µ¥Ä¥²¥¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¡Ë¡¦MOVIX µþÅÔ¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¦OS ¥·¥Í¥Þ¥º¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥É¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
¢¨GAGA ONLINE STORE¤Ç¤â°ú¤Â³¤Í½Ìó¼õÃíÃæ¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¸ø¼°HP¡§https://gaga.ne.jp/battleoftokyo/¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@BattleOfTokyo¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCCAFzScnTAKPEubuXEoFItg¸ø¼°Instagram¡§@battleoftokyo