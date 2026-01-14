¸µÆü¤ÎÅÅ·âº§È¯É½¸å¡¢½é¤Î¡ÄÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ßà´¶¼Õ¤Î±ð¤ä¤«¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î´î¤Ó¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×
±ð¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¡¡º£Ç¯¸µÆü¤ËÅÅ·âÆþÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¡¢·ëº§È¯É½¸å¤Ë½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♡¼Õ¼ÕÂç²È♡Thanks a lot ♡¡×¤È3¥«¹ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¸å¤í¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ä¹ß·¤Ï1·î1Æü¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö¤ÈÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËö±Ê¤¤¤ª¹¬¤»¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä»ä¤Î±Ê±ó¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É½Ë¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£