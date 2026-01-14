¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ⁉¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å2ÅÙ¸«¤·¤¿¡×3ºÐ²¼½÷Í¥¤ÈÅÅ·âº§¡¢Âè1»ÒÃÂÀ¸¡ÄàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¿ûÅÄ¾Úö¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤ì¡Ä¤È¤¤á¤¤¤¿¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·ÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¸å¤í¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ó´ã¶À¤ò¤«¤±¡Ä¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¸ø³«
¡¡Ç¯²¼½÷Í¥¤È·ëº§¤·¡¢1»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë32ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È±¤ÎÌÓ¤ò¸å¤í¤Ç·ë¤Ó¡¢´ã¶À¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡£24Æü¤È25Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ö¿ûÅÄ¾ÚöLIVE2026¡×¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¿ûÅÄ¾ÚöÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë2ÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ì¤ì¡ÄÄ¹È±¿ûÅÄ¾Úö¤¬²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¾Úö¤¯¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¿ûÅÄ¤Ï2016Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÅ®¤ì¤ë¥Ê¥¤¥Õ¡×¤ä20Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö»å¡×¤Ç¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾®¾¾ºÚÆà(29)¤È21Ç¯¤Ë·ëº§¡£24Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£