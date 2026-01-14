¡Ö20ºÐ¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×Éã¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¤¤·¤À°íÀ®¤¬ÈäÏªàÈëÂ¢¼Ì¿¿á¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉãÍÍ¡ª¡×¡Ö¼ã¤Ã¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×
Â©»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎÉã¤Î»Ñ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤¤¤·¤À°íÀ®(51)¤¬¡¢àÈëÂ¢¼Ì¿¿á¤È¶¦¤ËÉã¿Æ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì(72)¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¢Happy Birthday¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉã¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡ÖÀèÆü¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÈ¯·¡¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ã¤¤º¢¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»þ¤À¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢20ºÐº¢¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹È±»Ñ¤Ç¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËÐÊ¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢³¤ÊÕ¤Î¥Ü¡¼¥È¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë»Ñ¤Ê¤ÉÉã¿Æ¤Î¥«¥é¡¼¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤Û¤«¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉãÍÍ¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿¼ã¤Ã¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤º¢¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°íÀ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£