¡Ö¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡×ºòÇ¯Éü³è¤ÇÏÃÂê¤Îºù¼ù¥ë¥¤¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Öº£Ç¯¤Ï±ð¤ä¤«¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¿·Ç¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤ËºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºòÇ¯¡¢Éü³è¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿½÷Í¥¤Îºù¼ù¥ë¥¤¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1990Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿ºù¼ù¡£ºòÇ¯1·î¤Ë¤Ï¡Öºù¼ù¥ë¥¤¼Ì¿¿½¸ RUI¡×(ÁÐÍÕ¼Ò)¤òÈ¯Çä¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òËÜ³ÊºÆ³«¤µ¤»ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ë¡ÖºòÇ¯¤ÏÅê¹Æ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤Äº¤ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»ä¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢À²¤ìÃå»Ñ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃåÊª»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ë¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ïº£¤Ç¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£Ç¯¤Ï±ð¤ä¤«¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£35Ç¯ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£