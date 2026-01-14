¡ÖÇòÊÆ¤Ï¥°¥é¥àÃ±°Ì¤Ç´ÉÍý¡×À¾Éð°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÎßÀ²¬ÁóÂÀÅê¼ê¤¬Ä¶¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯Àë¸À¡¡
¡¡À¾Éð¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÎßÀ²¬ÁóÂÀÅê¼ê¡Ê18¡áÀîÏÂ¹â¡Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÂè2¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿14Æü¤â¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ´¤Î°éÀ®Áª¼ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤°¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦°ï¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï³§Ìµ¤À¡£¤à¤·¤í¡¢¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¸³èÌÌ¤Ê¤É»öºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç¹Í¤¨¡¢»î¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ä¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤òÃµµæ¤Ç¤¤ëÍ±×¤Ê»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì´ü´Ö¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎÀ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¥ê¥º¥à¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡×¤³¤È¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÆþÎÀ¤¹¤ëÁ°¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢5Ê¬¤«¤é10Ê¬¹ï¤ß¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡Ø¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ·è¤á¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤ò1¥ö·î¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Ãæ¤Ç¤â¹â¹»»þÂå¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë1¤Ä¤¬±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÇòÊÆ¤ÎÎÌ¡×¤Ë¤Ï²áÉÒ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ò°úÂà¤·¤¿8·î¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¿Æ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÇòÊÆ¤Î¥°¥é¥à¿ô¤òÂ¬¤Ã¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏÅü¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÂÀ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö»é¼Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤«¤é¡Ö»é¼Á¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢Åü¼Á¤ÏÍ¾Ê¬¤ÊÊ¬¤À¤±»éËÃ¤ËÊÑ¤ï¤ë¡×¤È³Ø¤Ó¡¢Åü¼Á¤Ï¹â¤¤¤¬Â¾¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ä½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸º¤È¤·¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÇòÊÆ¤Î¥°¥é¥à¿ô¤òÀºÌ©¤ËÂ¬¤ê¡¢Åü¼Á¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ëÎÌ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö1Æü¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç1000¡Á1200¥°¥é¥à¡×¡£¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈæÎ¨¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡ÖÄ«300¡¢Ãë400¡Á500¡¢Ìë400¡Á500¥°¥é¥à¡×¤òÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¸«¡¢µç¶þ¤Ê½¬À¤È¤â±Ç¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡¢½¼¼Â´¶¤äËþÂ´¶¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆüÆ±¤¸¥ê¥º¥à¤ÇÆþ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ø·ÑÂ³¡Ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢18ºÐ¤Ë¤·¤ÆµáÆ»Åª¤À¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¡Ê31¡áÊÆÂç¥ê¡¼¥°LA¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤äÁö¤êÊý¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦Êý¤ò¸«½¬¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ìîµå¤òÂè°ìÍ¥Àè¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¤½¤ì¤¬»Å»ö¡£¤½¤Î°Õ¼±¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î³ØÎÏ¤ò¸Ø¤ëÀîÏÂ¹â¹»ºßÀÒ¤È¤¢¤ê¡¢¡Ö¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯ÄÉµá¤Î°ìÊý¤Ç¡¢±óÀ¬¤äÉÔ²ÄÈò¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¡ÖÁÛÄê³°¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤âÂç»ö¤Ê¸°¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÌîµå°ì¶Ú¡×¤òºÇ½ÅÍ×»ë¤¹¤ë18ºÐº¸ÏÓ¤Î¿Ê¤àÆ»¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë