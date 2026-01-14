TUY

¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷¿ÊÏ©¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤

2026Ç¯1·î14Æü19»þ5Ê¬È¯É½¡¡µ¤¾ÝÄ£

14Æü18»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ    Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ8ÅÙ30Ê¬ (8.5ÅÙ)
Åì·Ð131ÅÙ20Ê¬ (131.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1002 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    15 m/s (30 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    23 m/s (45 kt)

15Æü18»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ10ÅÙ30Ê¬ (10.5ÅÙ)
Åì·Ð129ÅÙ30Ê¬ (129.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    130 km (70 NM)

16Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ12ÅÙ00Ê¬ (12.0ÅÙ)
Åì·Ð127ÅÙ40Ê¬ (127.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    200 km (110 NM)

17Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ13ÅÙ40Ê¬ (13.7ÅÙ)
Åì·Ð125ÅÙ50Ê¬ (125.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    994 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    260 km (140 NM)

18Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ14ÅÙ50Ê¬ (14.8ÅÙ)
Åì·Ð125ÅÙ25Ê¬ (125.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    994 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    330 km (180 NM)

19Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ16ÅÙ00Ê¬ (16.0ÅÙ)
Åì·Ð126ÅÙ25Ê¬ (126.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    996 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    440 km (240 NM)
 

¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë¡Ê²èÁü¡Ë

