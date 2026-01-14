¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÇÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÂ©»Ò¤¬¥ª¥é¥ó¥À¶¯¹ë¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¡ª¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ÈÄÁÒÞæ¤äÉÚ°Â·òÍÎ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¶¯¹ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ÃÏ£±·î14Æü¡¢¥ß¥é¥óU-23¤«¤é¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Ê¤ª¡¢´ü´Ö¤Ï2025-26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¤Î¼Â»Ò¤Ç¡¢¸½ºß19ºÐ¤ÎFW¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥»¥ê¥¨D¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£µ¥´¡¼¥ë¡¦£´¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Ï²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¯³Ø¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¤À¡£ËÍ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ËèÆü·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÇÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾åÃ£¤·¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤Ã¤ÈËÍ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¹â¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¤¿¤¤¡£µ¤Ê¬¤ÏÎÉ¤¤¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤â¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤³¤³¤Ç¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¤è¡£¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¤ÏÃ±¤Ê¤ëÌ¾Á°¡£ËÍ¤Ï¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤è¡×
¡¡¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥é¥¤¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥«¡¼»á¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤Î²ÃÆþ¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¦¡£Èà¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ³°¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°´¶³Ð¤ËÍ¥¤ì¤¿ºÍÇ½¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤ª¤±¤ë¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤¡£¥É¥ê¥Ö¥ëµ»½Ñ¤ËÄ¹¤±¡¢²¿¤è¤ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡Íø¤Ø¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï¥è¥ó¥°¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤ÏÅöÌÌ¡¢¼ç¤Ë¥è¥ó¥°¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥è¥ó¥°¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÈà¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¿Ø¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆÉã¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ì¾Ìç¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡£Èë¤á¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÃÏ¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«¡£
