ÀÅ²¬»Ô¡Ö¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¡×ÂçµÍ¤á¡Ä ¡í¤ª¼êËÜ¡í¤Î¹Åç¤«¤é³Ø¤Ö ³èµ¤¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Ø¡Öµ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¡× =ÀÅ²¬
ÀÅ²¬»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¤¬¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¤¬¡Ö¤ª¼êËÜ¡×¤È¤¹¤ë¹Åç»Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¡¢ÀÅ²¬»Ô¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¡Ö¿·¤¿¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬»Ô¡Ö¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¡×ÂçµÍ¤á¡Ä "¤ª¼êËÜ"¤Î¹Åç¤«¤é³Ø¤Ö ³èµ¤¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Ø¡Öµ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¡× =ÀÅ²¬
À¶¿å¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛ¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
JRÀ¶¿å±ØÅì¸ý¶á¤¯¤ÎÍ·µÙÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÏÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ª¥¹¤ÈÍø³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
¡ãÀÅ²¬»Ô ÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¡ä¡Ö¹ç°Õ½ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤Î¸¡Æ¤¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÅ²¬»Ô¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥Ûー¥à¡¦IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÏ·µà²½¤ò¼õ¤±¡¢²þ½¤¤«¿·Àß¤«¡¢µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ºß¡¢»Ô¤Ï±ØÁ°¤ÎÍ·µÙÃÏ¤Ë¿·Àß¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ª¥¹¤È¹ØÆþ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤ÎÌÌÀÑ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¼ÒÄ¹¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê´ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×
¥Áー¥à¤ÎÈá´ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö±ØÁ°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡£¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î»³¼¼¿¸Ìé¼ÒÄ¹¤Ï¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ »³¼¼¿¸Ìé¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç2025Ç¯¸åÈ¾Àï¤Ï¤º¤Ã¤ÈËþ°÷¸æÎé¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¼Â¼Á¤â¤¦¥¥ã¥Ñ¥ªー¥Ðー¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê´ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¤ª¼êËÜ¤Ï¹Åç¤Î¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
ÆñÇÈ»ÔÄ¹¤Ï¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1¤Ä¤Î¤ª¼êËÜ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¡¢2024Ç¯2·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡×¤Ç¤¹¡£
¡ã¿¢ÅÄËã¸êµ¼Ô¡ä¡Ö¹Åç»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹â²ÍÊâÆ»¤òÊâ¤¯¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê²°º¬¤ÏÍã¤ò¥â¥Áー¥Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¹Åç¾ë¤Î¶á¤¯¡¢JR¹Åç±Ø¤«¤éÌó2¥¥í¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡£IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÈÆ±ÍÍ¡¢µì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏJR¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¼ç¤Ë4¤Ä¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥ëー¥È¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¿¢ÅÄµ¼Ô¡ä¡Ö°µ´¬¤Ç¤¹¡£°ìÈÖÁ°¤ÎÀÊ¡¢Áª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ã¹Åç»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý Ä¹¿¹ÂçÀ¬µ»»Õ¡ä¡ÖÁ´¼þ¤¬¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¡Ë8¥áー¥È¥ë¤Ç¤°¤ë¤Ã¤È²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï2Ëü8520¿Í¡£¥Æー¥Ö¥ë¤Ä¤¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥·ー¥È¤ä¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤Ç¤¤ë¥Ñー¥Æ¥£ー¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¡¢42¼ïÎà¤â¤ÎºÂÀÊ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹Åç¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ä¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ¹¿¹µ»»Õ¡ä¡Ö¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬2¥·ー¥º¥ó¤È¤â¤ËÌó2Ëü5500¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Êµì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¡ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌó1.6ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ³¹Á´ÂÎ¤¬³èÀ²½¡¢¾¦Å¹³¹¤â½á¤¦
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î2025Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¼þÊÕ¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ¹¿¹µ»»Õ¡ä¡ÖËÜ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¡Ê¹â²ÍÊâÆ»¡Ë¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ë»ê¤ëÆ°Àþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¹çÁ°¸å¤ËÇã¤¤Êª¤ä°û¿©¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ³¹Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã¿¢ÅÄµ¼Ô¡ä¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¸¼´Ø¸ý¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£Àî¾¦Å¹³¹¤Ç¤¹¡£²£Àî¥Ó¥¯¥È¥êー¥íー¥É¤È¾Î¤·¤Æ¾¦Å¹³¹Á´ÂÎ¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤éÊâ¤¤¤Æ20Ê¬¤Û¤É¤Î²£Àî¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëÍÎÉ÷¼ò¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»ç¿§¤Î¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Ë¥åー¥¢¥«¥Þ¥ë Î¤¸«¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¡ä¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ç¿§¡¢¹Åç¤ÎÌ¾»º¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüÍË¤ÏÄêµÙÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÆüÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±Ä¶ÈÆü¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÎ¤¸«¤µ¤ó¡ä¡Ö»î¹ç¤¬¤¢¤ëÆü¤ÏÉ¬¤ºÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥ê¥Ôー¥¿ー¤ÎÊý¤â¤Ç¤¤¿¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¥µ¥Ýー¥¿ーÆ±»Î¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³«¶È¤Ç¡¢¾¦Å¹³¹¤ÎÇä¾å¤ÏÂç¤¤¯¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿åºÆÀ¸¤Î¡Öµ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¡×¤Ë
Ä¹Ç¯¡¢±ØÁ°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀß¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¿À¶¿å¤Î¾¦Å¹³¹¡£À¶¿å¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂ¼¾å¼ÒÄ¹¤Ï¡¢³èµ¤¤¢¤ëÀ¶¿å¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Öµ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¶¿å¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë Â¼¾å¿®Ìé¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¾¦¶È¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¤È¤·¤ÆÈôÌö¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤í¤¦¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç20Ç¯¤°¤é¤¤Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È´èÄ¥¤ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦Ì´¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
À¶¿å¤Î¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ÏºÆ¤Ó³èµ¤¤¢¤ë¤Þ¤Á¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÆñÇÈ»ÔÄ¹¤Î·èÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·úÀßÈñ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡© ¹Åç¤Ï¡Ö´óÉÕ¶â77²¯±ß¡×
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤ÎÁí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó286²¯±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤¬Ìó101²¯±ß¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î·ÐºÑ³¦¤ä¸Ä¿Í¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¤¬Ìó77²¯±ß¤â½¸¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¡¢¸©¤È¹Åç»Ô¤ÎÉéÃ´¤ÏÌó80²¯±ß¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ÔÌ±¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆñÇÈ»ÔÄ¹¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿·Àß¤Î¾ì¹ç¡¢Ì±´ÖÅê»ñ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¤âÆ±¤¸¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³¹¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ä´ë¶È¤ÎÎÏ¤ò¤É¤¦½¸¤á¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
