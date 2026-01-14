KDDIÉÔÅ¬ÀÚ¼è°ú¤ÇÄ´ºº°ÑÀßÃÖ¡¡¥°¥ë¡¼¥×2¼Ò¤¬Çä¾å¹â²áÂç·×¾å¤«
¡¡KDDI¤Ï14Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×2¼Ò¤Ç¼Ò°÷¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è°ú¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤é¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Çä¾å¹â¤¬²áÂç¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£2·î6Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëKDDI¤Î2025Ç¯4¡Á12·î´ü¤Î·è»»È¯É½¤Ï¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡KDDI¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥í¡¼¥Ö¤È¡¢¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¸¡¼¡¦¥×¥é¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¤Ê¤É¤Ø¤Î¹¹ðÂåÍý»ö¶È¡£25Ç¯12·î¤ËÇä¾å¹â¤¬¿åÁý¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬È½ÌÀ¡£º£Ç¯1·î¤Ë¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº°Ñ¤Ç¤ÏÎà»÷»ö°Æ¤ÎÍÌµ¤ä¸¶°øÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£