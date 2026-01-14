£Î£È£Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹£·¡×¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÁá´ü²ò»¶¤Î°Õ¸þÅÁÃ£Êó¤¸¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÀ¯¸¢¤Î±¿±Ä¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¡Ä¡×
¡¡£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Î£È£ËÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹£·¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£·»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤éÍ¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢º£·î£²£³Æü¤Î¾¤½¸¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£±£¹Æü¤Ë²ñ¸«¤·¡¢²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¡££²·î¾å½Ü¤Ë½°±¡Áª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Î£È£ËÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤ÎÆÁ¶¶Ã£Ìé»á¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËµÞÅ¾Ä¾²¼¤ÎÅ¸³«¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¯¸¢´´Éô¤Î£±¿Í¤Ï¡Øº£²ó¤Î²ò»¶¤ÏÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¡¢¤³¤ì¤¬ºÇÂç¤ÎÁÀ¤¤¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ìµ½êÂ°¤ÎµÄ°÷¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î²ñÇÉ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ½°µÄ±¡¤Î²áÈ¾¿ô¤Ï²óÉü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢£²£³£³¤Î²áÈ¾¿ô¤®¤ê¤®¤ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£¤·¤«¤â»²µÄ±¡¤Ç¾¯¿ô¤Î¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ¯¸¢¤¬¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯À¯ºö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï½°µÄ±¡¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÀ¯¸¢¤Î±¿±Ä¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï£Î£È£Ë¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÈ¯Â°ÊÍè£¶£°¡óÂæ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹â¤¤¿ô»ú¤òÇØ·Ê¤Ë¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢Íè·î¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¤Î¡ÊÏ¢Î©¤Î¡ËÏÈÁÈ¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÁªµó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¿ÅÞ¡¢ÌîÅÞ¤È¤â¤ËÁªµó¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÁ°²ó¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁªµó¶è¤Ç¶¥¹ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Ý¿·¤¬ËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëÂçºå¡¢´ØÀ¾¤Ç¤â¼«Ì±¤¬´û¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁªµó¶è¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸øÇ§¸õÊä¼Ô¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¸õÊä¼ÔÄ´À°¤¬¿Ê¤à¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡ÖÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸øÌÀ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÁªµó¶è¤Ë°ìÄê¤Î»Ù»ý¼Ô¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤È¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤Û¤«¡¢Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤ä»²±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¤È¸À¤Ã¤¿À¯ÅÞ¤ä³ÆÅÞ¤¬¤É¤ì¤À¤±¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
