¡¡14Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤«¤é½°±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁÃ£¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤¬µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚ´´»öÄ¹¤¬¡ÖÁªµó¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤«¤éÅÁÃ£¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÍý¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Åù¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÜºÙÅù¤Ë¤Ä¤¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢19Æü·îÍËÆü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤Ëº£²ó¤Î²ò»¶¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Î¤ªÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ½àÈ÷¤òµÞ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂÎÀ©ºî¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê²ò»¶¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÁíÍý¤«¤é¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1¤Ä¤Ï¡¢Á°¤ÎÁªµó¤Ï¼«¸øÀ¯¸¢¤Î¤â¤È¤Ç¤ÎÁªµó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Î©¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿³È½¤Ï¤Þ¤À¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤Ç¤ÎÀ¯ºö¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿³È½¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤äËÉ±Ò3Ê¸½ñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤À¯ºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ°²ó¤ÎÁªµó¤Î»þ¤Î¸øÌó¤Ë¤Ï·Ç¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢È¯Â¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤½¤¦¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶¡¦Áªµó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤¬Ç¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤»¤º¡¢·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÇ¯Ëö¡¢ÊäÀµÍ½»»¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºöÅù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¸ü¤¤Á¼ÃÖ¤òÊäÀµÍ½»»¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤½¤ì¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Î¼¹¹Ô¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿·Ç¯ÅÙ4·î°Ê¹ß¤Ë¿©¤¤¹þ¤à´ü´Ö¤â¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ï¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁíÍý¤Î¤³¤Î·èÃÇ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½¾¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿°ÂÄêÅª¤ÊµÄÀÊ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ÆÁªµó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¶Â§¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´À°¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óÏ¢Î©¤ò¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡26Ç¯´ÖÁªµó¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£²óÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊµÄÏÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤À¤½¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¡¢»ä¤«¤é¤³¤³¤Ç³ÎÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¢¤½¤ì¤«¤éÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ°ÂÄêÂ¿¿ô¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï²áÈ¾¿ô¤òºÇÄã¸Â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó¤ò¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÅöÁ³ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤ì¤òÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë