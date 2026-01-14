TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

2023Ç¯¤ËÇðºê»Ô¾ÃËÉ½ð¤ÎÃËÀ­¾ÃËÉ»Î¤¬·±ÎýÃæ¤Ë³¤¤ÇÅ®¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê·Ù»¡¤Ï14Æü¡¢»Ô¤Î¾ÃËÉ¿¦°÷1¿Í¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÇðºê»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¿¦°÷¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2023Ç¯10·î¡¢Çðºê»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤ÇÀø¿å»Î¤òÍÜÀ®¤¹¤ë·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Çðºê»Ô¾ÃËÉ½ð¤ÎÅö»þ26ºÐ¤ÎÃËÀ­¾ÃËÉ»Î¤¬Å®¤ì¡¢»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Çðºê»Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·Êó¹ð½ñ¤Ç¡Ö°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¿¦°÷¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¤ò¼õ¤±¡¢Çðºê»Ô¤Ï¡Ö°ú¤­Â³¤­ÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·À¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£