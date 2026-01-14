庄内では低気圧や前線の影響により、１５日夕方から夜遅くにかけて西よりの強い風に注意・警戒してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

１５日は、低気圧が発達しながら日本海西部から三陸沖に進み、前線が夜にかけて東北地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

このため、庄内では、西よりの強い風が吹くでしょう。気圧の傾きが予想より大きくなった場合には、警報級の西よりの風となる可能性があります。また、山形県では、積乱雲が発達して雷の発生する所がある見込みです。

■風の予想

［風の予想］

１５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

庄内 海上 １８メートル （３０メートル）

庄内 陸上 １５メートル （３０メートル）



［防災事項］

庄内では、１５日夕方から夜遅くにかけて、西よりの強い風に注意・警戒してください。また、山形県では、１５日夕方から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

