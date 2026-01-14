¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¸»Î®´ë¶È¡×¤Ç¤¢¤ëË­ÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤Î³ô¼°¤òÈó¸ø³«²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦TOB=³ô¼°¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¤âÇã¤¤ÉÕ¤±²Á³Ê¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÇã¤¤ÉÕ¤±²Á³Ê¤Ï1³ô1Ëü8800±ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1Ëü6300±ß¤«¤é°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

TOB¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢º£·î15Æü¤«¤éÍèÇ¯2·î12Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Çã¼ýÁí³Û¤ÏÅö½é¤Î¤ª¤è¤½4Ãû7000²¯±ß¤«¤é¤ª¤è¤½5Ãû4000²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤é¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ë­ÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤Î³ô²Á¤¬Åö½é¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢²Á³Ê¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

³ô¼°¤ÎÈó¸ø³«²½¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ä¥È¥è¥¿ÉÔÆ°»º¡¢¤½¤·¤ÆÁÏ¶È²È¤ÎË­ÅÄ¾ÏÃË»á¤Ê¤É¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤òºî¤ê¡¢Ë­ÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤Î³ô¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇã¤¤¼è¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£

Ë­ÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤ä¥«¡¼¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸»Î®´ë¶È¤Ç¡¢µîÇ¯6·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëTOB¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£