¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î£¹¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¤¬£±£²Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤·¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬¡¢ÅÔÎ©¤ªÂæ¾ìÏÑ´ß°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÉôÄ¹¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ç¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿À¨ÏÓ°å»Õ¤ÎÃæÅÄ·¼²ð¡Ê¸þ°æÍý¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó´Ç¸î»Õ¾¾ËÜ²ÂÀ¤Ìò¤ÇÇ¼¸À¡¦Çö¹¬¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃãÈ±¡õ³×¥¸¥ã¥ó¡õ¥¿¥Ð¥³¤Î¤ä¤µ¤°¤ì½÷·Ý¿Í¤Î»Ñ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Ç¡¢¹õÈ±¤ò¸åÊý¤ÇÂ«¤Í¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö¤ó¡©Çö¹¬¡©¤á¤Ã¤Á¤ãÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ë¤·¡¢±éµ»¾å¼ê¤¤¡×¡ÖÇö¹¬¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥ä¥ó¥¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤ÆÇö¹¬¡©¡×¡Ö´Ç¸î»ÕÌò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¡×¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Î¥¥ã¥éÊø²õ¤·¤¿¤Ê¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©º£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤¢¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡¢Ç¼¸À¤ÎÇö¹¬¤«¡ª¡©¡×¡ÖÇö¹¬¤¬¥ä¥ó¥É¥¯¤Ë¤Ç¤Æ¤ë¡×¡ÖÇö¹¬¤Î´Ç¸î»Õ¥Ï¥Þ¤êÌò¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¦¡¡Á´¹ñ¤Ë°ìËü¿Í¤¤¤ë¤À¤í¤³¤Î´é¤Î´Ç¸î»Õ¡×¡ÖÇö¹¬¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Ã¤«¤Ç¸«¤¿½÷Í¥¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡×¡ÖÇö¹¬¤µ¤ó¡¢²¿¤«åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö°ì½Ö¡¢Ç¼¸À¤ÎÇö¹¬¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤ó¤«¤Ã¤¿£÷À¼¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿£÷¡×¤È¶Ã¤¯Åê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£