Îé°á¡¢¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Îé°á¤¬¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò1·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤Îé°á¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡£¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¿®¾ðÊó¤Î²ò¶Ø¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Í½ÁÛ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë0:00¡Á
Pre-add / Pre-save¥ê¥ó¥¯¡§https://orcd.co/heartmark
