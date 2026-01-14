©︎YK MUSIC ENTERTAINMENT

WILD BLUEが、本日配信リリースした「Glitch」のMVを公開した。

「Glitch」は、2025年12月28日にNHK大阪ホールで開催された年末スペシャルイベント＜WILD BLUE Special Event【ほりでい】＞にて初披露された楽曲。完璧さや“正解”を求められる時代に、自らの“Glitch（バグ／不完全さ）”を肯定し愛することをテーマに掲げたメッセージソングだという。

楽曲プロデュースはこれまでに引き続き、日本のポップスやK-POPなど数々の作品を手がけ、国境を越えて活躍する音楽プロデューサーのUTA（ユウタ）。コレオグラフィーには、J-PopからK-Popまで、国やジャンルを超えて数々のグループの振り付けを担当するRyusei HaradaとReiNaのコラボレーションが実現。グループ史上屈指の難易度を誇るダンスナンバーになっているという。

ジャケット写真

「Glitch」はゲーム用語で「裏技」や「予期せぬ抜け道」を意味する言葉。MVではその言葉をモチーフに、WILD BLUEのメンバーがそれぞれの視点やアプローチで、想いを寄せる相手との距離を縮めていく物語が描かれているとのこと。初めてキャストを迎えて制作した本作は、メンバー5人が、“1人の人物の中に存在する異なる感情や人格”を演じ分ける姿と力強いダンスシーンが見どころだという。

なお、「Glitch」のリリースを記念して、MVシェアキャンペーン、ダウンロードキャンペーンがスタートしている。各キャンペーンの応募方法や実施期間などの詳細はWILD BLUE公式サイトを確認してほしい。

■7thデジタルシングル「Glitch」 2026年1月14日（水）リリース

配信リンク：https://ykmusicent.lnk.to/wildblue_glitch

作詞：Yohei ／ 作曲：UTA, Yohei ／ 編曲：UTA ◆配信キャンペーン

＜MV YouTubeクリップ・Xシェアキャンペーン＞

YouTubeにて公開される「Glitch」ミュージックビデオのお好きなシーンを「クリップ機能」で切り取り、Xへシェアした方の中から抽選で10名様に“メンバー全員サイン入りチェキ“をプレゼント。

応募方法詳細：https://questant.jp/q/wildblue-glitch-mv-clip ＜ダウンロードキャンペーン＞

「Glitch」をiTunes / レコチョク / moraのいずれかでダウンロードしてくださった方の中から、抽選で10名様に“メンバー全員サイン入りチェキ“をプレゼント。

応募方法詳細：https://questant.jp/q/wildblue-glitch-dl 応募期間：2026年1月14日（水） 〜 2026年1月20日（火）23:59

◾️1stアルバム『CURVE』 リリース日：2026年発売予定

※WILD BLUEオフィシャルHP・SNSにて後日発表予定

■＜新春！？わぶらじ大運動会〜WILD軍 対 BLUE軍〜＞ 日程：2026年1月31日（土）東京・立川ステージガーデン

16:00開場／17:00開演

詳細：https://wildblue-official.com/news/202512141800/

◾️＜WILD BLUEのライブでもわぶっていきましょう！＞ 日程：2026年3月22日（日）大阪音楽堂

※開場／開演時間、チケット情報などの詳細は後日発表予定。

詳細：https://www.asahi.co.jp/wabutteikimashou/