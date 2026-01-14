SUPER BEAVER¡¢¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¶Ê¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×MV¸ø³«·èÄê
SUPER BEAVER¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤ÎMV¤ò2026Ç¯1·î16Æü21»þ¤è¤êYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026 ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢º£¸åÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ç³Ú¶Ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÄ©Àï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë±é½Ð¡¢²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±ÇÁü¤È²»³Ú¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤¯ÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»¸Á³ / À¸¤¤¬¤¤¡×
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://SUPERBEAVER.lnk.to/Sanzen.Ikigai
Pre-Add / Pre-Save¡§https://superbeaver.lnk.to/0211PAPS
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê3CD¡Ë
3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËSRCL-13530¡Á2
»°ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¿¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦DISC1
01.»¸Á³ (¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¼çÂê²Î)
02.À¸¤¤¬¤¤ (¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026 ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°)
¡¦DISC2 / 3
2025.12.2 Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA LIVE²»¸»
SUPER BEAVER 20th Anniversary ¡ÖÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥ÀTOUR 2025 ¡Á¥é¥¯¥À¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡Á¡×
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËSRCL-13533
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.»¸Á³ (¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¼çÂê²Î)
02.À¸¤¤¬¤¤ (¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026 ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°)
¡û´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ë
1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËSRCL-13534¡Á5
¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶⼤±ê¾å-¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶⼤±ê¾å-¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼2ËçÉõÆþ
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦DISC1
01.»¸Á³ (¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¼çÂê²Î)
02.À¸¤¤¬¤¤ (¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026 ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°)
¢§Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
TSUTAYA¡¡RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
Amazon.co.jp ¡Ä ¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¡Ä A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ä ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
Sony Music Shop ¡Ä ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡Ä »æÀ½¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë ¡Ä ¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨TSUTAYA¡¡RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤È¡¢Sony Music Shop ¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤Î³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×
ÇÛ¿®¡§https://superbeaver.lnk.to/Ikigai
◾️¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë³«Ëë
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼
SUPER BEAVER
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¡¡¡ØÀ¸¤¤¬¤¤¡Ù¡¡
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÌøÂô Î¼ÂÀ
¡¦½Ð±é¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§ÀÐÀî²Â½ã
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§º´µ×´Ö¤ß¤Ê¤ß¡¢º£Ì«·É¼ù¡¢ÂçÀîÎ©¼ù¡¡¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¡¡ÊüÁ÷Æü»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¡
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê
2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë27»þ¡ÝÍâÄ«6»þ15Ê¬¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢Í½Áª
2·î9Æü¡Ê·î¡Ë26»þ30Ê¬¡ÝÍâÄ«£µ»þ40Ê¬¡¡¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë·è¾¡
2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë18»þ¡Ý23»þ10Ê¬
¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò500£íÍ½Áª¡¦ÃË»Ò1000£íÍ½Áª¡¦º®¹ç¥ê¥ì¡¼½à¡¹·è¾¡¡Á·è¾¡
¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»ÒÍ½Áª¡¡ÆüËÜ¡ß¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë8»þ¡Ý10»þ¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë27»þ¡ÝÍâÄ«£·»þ10Ê¬¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥Ú¥¢£Ó£Ð
2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë20»þ¡Ý23»þ05Ê¬¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.fujitv.co.jp/MilanoCortina2026/
◾️¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
¢§STAFF
¸¶ºî/¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥´¥ê¥é:¶õÃÎ±Ñ½©
´ÆÆÄ:°ÂÆ£¾°Ìé
´Æ½¤:Æ£ÅÄÍÛ°ì
µÓËÜ:´ßËÜ Âî
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Áíºî²è´ÆÆÄ:ÃÝÆâ¿ÊÆó
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹:ÃæÂ¼¥æ¥ß
¿§ºÌÀß·×:²ÎÀîÎ§»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ:ÏÂÅÄÀéÈÁ
CG ´ÆÆÄ:Ã«¸ý¸²Ìé
»£±Æ´ÆÆÄ:¸ÞÌÀ¿¿Íø
ÊÔ½¸:ÇòÀÐ¤¢¤«¤Í
²»¶Á´ÆÆÄ:⾧ºê¹ÔÃË
²»³Ú:Audio Highs
¼çÂê²Î:SUPER BEAVER¡Ö»¸Á³¡×¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî:BN Pictures
ÇÛµë:¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è
¢§CAST
ºäÅÄ¶ä»þ:¿ùÅÄÃÒÏÂ
»ÖÂ¼¿·È¬:ºå¸ýÂç½õ
¿À³Ú:Å£µÜÍý·Ã
·î±Ó:¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò
À²ÂÀ:»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò
ÆüÎØ:°æ¾å´îµ×»Ò
Ë±Àç:¶ä²ÏËü¾æ
¿À°Ò:ÆüÌî Áï
°¤ÉúÅÆ:ÂçÄÍË§Ãé
·Ë ¾®ÂÀÏº:ÀÐÅÄ ¾´
¶áÆ£ ·®:ÀéÍÕ¿ÊÊâ
ÅÚÊý½½»ÍÏº:Ãæ°æÏÂºÈ
²ÅÄÁí¸ç:ÎëÂ¼·ò°ì
»³ºê Âà:ÂÀÅÄÅ¯¼£
¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§shin-gintamamovie.jp
¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://anime-gintama.com/
¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.anime-gintama.com/ginpachi/
¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°X¡§@gintamamovie¡Êhttps://x.com/gintamamovie¡Ë
±Ç²è¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¿··à¾ìÈÇ¶äº² #¿·¶äº²Âç±ê¾åº×
YouTube¡Ö¶äº²¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡§https://www.youtube.com/@gintama_channel_official
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡§©¶õÃÎ±Ñ½©¡¿·à¾ìÈÇ¶äº²À½ºî°Ñ°÷²ñ
◾️¡ãSUPER BEAVER¡ÖÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥À DOME TOUR 2026¡×¡ä
2026Ç¯8·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡
¡ÚÂçºå¡Û µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
OPEN / START 15:00 / 17:00
GREENS¡§06-6882-1224 [Ê¿Æü12:00¡Á18:00]
http://www.greens-corp.co.jp
2026Ç¯9·î22Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¢23Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
¡ÚÅìµþ¡Û Åìµþ¥É¡¼¥à
OPEN / START 16:00 / 18:00
DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå
»ØÄêÀÊ \13,200
¼Ö°Ø»ÒÀÊ \13,200
¥¹¥¿¥ó¥É¸åÊýÀÊ \11,000
◾️SUPER BEAVER 20th Anniversary SUPER BEAVER ¡ß OIOI POP UP STORE TOUR
¡ÚÅìµþ¡Û½ÂÃ«¥â¥Ç¥£ 1F 2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú°¦ÃÎ¡Û¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÃÏ²¼³¹(Ì¾¸Å²°) 2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤5F 2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÊ¡²¬¡ÛÇîÂ¿¥Þ¥ë¥¤ 7F 2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæ±ØÁ°¥¤¡¼¥Ó¡¼¥ó¥º 3F 2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢§¾ÜºÙ
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1013
¢§¥Þ¥ë¥¤¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Í¥ë
https://voi.0101.co.jp/voi/
¢§´Ý°æ
https://www.0101.co.jp
◾️¡ãÅÔ²ñ¤Î¥é¥¯¥À TOUR 2026 ¡Á ¥é¥¯¥À¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼ ¡Á¡ä
2026Ç¯
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦18Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡Û¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û
1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú¿ÀÆàÀî¡ÛK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡Û¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú¹Åç¡Û¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡Û¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
¢¡SUPER BEAVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SUPER BEAVER 20¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡SUPER BEAVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡SUPER BEAVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡SUPER BEAVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok