¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù¡¢´ÆÆÄ¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¡¡ÅÂÌò¤È¤·¤ÆÍÊÉÂâ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡ª
¡¡±Ç²è¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù¡Ê1·î16Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¬±Ç²è¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù¿·µ¬¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«6Ëç¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éð¾¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿ÊÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¤ò¤¹¤ë¡¢¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË19»þ¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡×¤Î±Ç²è²½¡£Æ±»þ¾å±Ç¤Ï±Ç²è¡Øµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡Áµþ²Â¤ª¾îÍÍ¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡Ù¡£
¡¡ÅÁÀâ¤Î±î¤Î»Õ¾¢¤ËÅá¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿·õ»Î¡ÈµÜËÜ¼ä¤·¤¤¡É¡Ê¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡Ë¤È¡¢¡È¤ï¤ê°æÄ¾¸×¡É¡Ê³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¡Ë¤¬¼çÌò¡£Ä¾¸×¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Ä®¤ÎÃÄ»Ò²°¤ËÃÄ»Ò¤ò²·¤¹¶È¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡£
¡¡´ÝÅê¤²¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÊÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Çºî¤ê¾å¤²¡¢ÍµÈ´ÆÆÄ¤¬Àè¤Ë»£¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«!?
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÌòÊÁ¤Ï¤³¤Î»þÂå¤Î¡ÖÅÂ¡×¡£½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤â·Ý¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù¤È¡¢Æ±»þ¾å±Ç¤Î±Ç²è¡Øµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡Áµþ²Â¤ª¾îÍÍ¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡Ù¤«¤é¿·µ¬±Ç²è¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡Ù¤Ï¡¢1·î16Æü¤è¤ê3½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¸ø³«¡£Æ±»þ¾å±Ç¤Ï±Ç²è¡Øµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡Áµþ²Â¤ª¾îÍÍ¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡Ù¡£
