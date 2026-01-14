¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¡È¤¢¤ó¤Ñ¤óSP¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤Ç¡Ö1ÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¡Ö1ÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬ºòÇ¯¤Î¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤¿Ìò¤¬NHK¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¡È¥Ü¥±¡ÉÅª¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¡¢¤â¤¦´ò¤·¤¯¤Æ¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£2025Ç¯1ÈÖ¤Î¾Ð¤ß¤¬²¶¡¢¤¢¤½¤³¤Ç ½Ð¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¡¢¤¢¤ì¤Ïµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤È±é½Ð¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤Ï¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÌÂ¼¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤¢¤Î°ÜÆ°¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Ù¤ò²Î¤¦¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¾¢³¤·¯¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¥°¡¼¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ²¶1ÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥®¥¿¡¼¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥°¡¼¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Î¿Í¤«¤Ã¤±¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ºÇ¸å¤Ë¹â¶¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹ÈÇò¤Ç²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼ÃÆ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡¢¤¤¤Ä¤«¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇÌá¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Ìá¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬ºòÇ¯¤Î¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤¿Ìò¤¬NHK¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¡È¥Ü¥±¡ÉÅª¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¡¢¤â¤¦´ò¤·¤¯¤Æ¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£2025Ç¯1ÈÖ¤Î¾Ð¤ß¤¬²¶¡¢¤¢¤½¤³¤Ç ½Ð¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¡¢¤¢¤ì¤Ïµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤È±é½Ð¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¹â¶¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹ÈÇò¤Ç²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼ÃÆ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡¢¤¤¤Ä¤«¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇÌá¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Ìá¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£