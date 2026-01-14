wapiti¡¢¿·¶Ê¡Ö½Õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×MV¸ø³«¡Ö¾¯¤·¤À¤±¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
wapiti¤¬¡¢2026Ç¯Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö½Õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¡Ö½Õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤â¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¦¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ÈÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Þú¤ß¹ç¤¦¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¥ß¥É¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
MV¤Ç¤Ï¡¢ÍºÂç¤Ê³¤ÊÕ¤Ç²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¸¤¤Îø¤Îµ²±¤ä´¶¾ð¤ò´µ¯¤µ¤»¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¡£
¢£¿¥ÅÄ¡ÊVo¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¿Í¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÏÉ¬¤º¤·¤â±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÎø¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ï»þ¤ËÇ»¤¯¡¢»þ¤ËÃ»¤¤¡£
Ã¯¤È¤¤¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¡¢ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¨¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡Ö¹¬¤»¡×¤È¡¢
¤½¤Î»þ´Ö¤È¤Î¡ÖÊÌ¤ì¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í¤Ë¤â¡¢É¬¤º½Õ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¾¯¤·¤À¤±¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ªwapiti¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë¡ãwapiti Live Tour 2026 ¡Á¥·¥ó¥ê¥ç¥¯¡Á¡ä¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ãwapiti Live Tour 2026 (²¾)¡ä
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§Âçºå Çß⽥Shangri-La
»þ´Ö¡¡¡§³«¾ì18:00¡¿³«±é18:30
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§°¦ÃÎ ell. FITS ALL¡¡
»þ´Ö¡¡¡§³«¾ì18:00¡¿³«±é18:30
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§Åìµþ Veats Shibuya¡¡
»þ´Ö¡¡¡§³«¾ì:17:00/³«±é:17:30
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡§ÂæÏÑ Corner House
»þ´Ö¡¡¡§²ñ¾ì:18:30/³«±é:19:00
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§3,900±ß¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
