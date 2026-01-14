俳優・川粼麻世（６２）が１４日にＳＮＳを更新し、親交があるＧＡＣＫＴとの食事会の様子を公開した。

川粼は「忘年会で逢ったばかりのＧＡＣＫＴとふぐ料理屋で食事をしました 食生活にもストイックなＧＡＣＫＴには高タンパク低カロリーの河豚は気に入ってもらえるかなと思って」とつづり、歌手・ＧＡＣＫＴとポーズを決めたショットを公開。「この日は妻と以前ＧＡＣＫＴに紹介した友達と一緒に楽しく美味しく頂きました。実は我々夫婦の出逢いはＧＡＣＫＴがきっかけなんです 以前ＧＡＣＫＴと舞台共演した時に妻と俺の共通の知人が楽屋に妻を連れて来たのがきっかけだったんです。ＧＡＣＫＴと話すたびに学びがありその知識には驚愕してます」と記し、妻・花音さんも登場した写真も公開した。

コメント欄では「皆さん最高美人」「いつみても最高にかっこいいスリーショット」「素晴らしい縁起。感謝ですねぇ」「いいお写真ですね」などの声が寄せられている。

２人は２０２４年１０月に結婚（麻世は再婚）を発表した。昨年１１月に放送されたテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！１時間ＳＰ」に２人で出演したことも話題を集めた。