Èþ½Ñ²È¡¦²£ÈøÃéÂ§»á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÅ¸¼¨¤â¡ªÍ¹À¯ÇîÊª´Û¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¾¼ÏÂÀÚ¼êÅ¸¡×
Í¹À¯ÇîÊª´Û¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á¤Ë¤Æ´ë²èÅ¸¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¾¼ÏÂÀÚ¼êÅ¸¡×¤ò2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤«¤é3·î22Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î°ìÂçÀÚ¼ê¥Ö¡¼¥à¤ä¾¼ÏÂ¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌ¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡£
Í¹À¯ÇîÊª´Û¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¾¼ÏÂÀÚ¼êÅ¸¡×
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡Á3·î22Æü(Æü)
³«´Û»þ´Ö¡§10:00¡Á17:30(Æþ¾ì¤Ï17:00¤Þ¤Ç)
µÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü(·îÍËÆü¤¬½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâ²ÐÍËÆü) ¢¨²ñ´üÃæ¤Î¤ß
²ñ¾ì¡§Í¹À¯ÇîÊª´Û ´ë²èÅ¸¼¨¾ì(Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á 9³¬)
Æþ´ÛÎÁ¡§Âç¿Í300±ß¡¢¾®Ãæ¹â150±ß(¢¨¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤È²ð½õ¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁ)
1926Ç¯12·î25Æü¤Î²þ¸µ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ100¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤Î¼ñÌ£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖÀÚ¼ê¼ý½¸¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤Ë»¨»ï¤ä¤ª²Û»Ò¤Î¤ª¤Þ¤±¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥à¤ä¡¢ÀÚ¼ê¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¾¼ÏÂ¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¡£
»þ¤Ë¹ñ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÊý¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÚ¼ê¤È¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤¿Í¹ÊØ¶É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÊÑÁ«¤òÃ©¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢Èþ½Ñ²È¡¦²£ÈøÃéÂ§»á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÅ¸¼¨¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÍ¹ÊØÊ¸²½¤ò°¦¤·Â³¤±¤ë²£Èø»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÀÚ¼ê¸¶²è¤äÉ÷·Ê°õ¤Ë²Ã¤¨¡¢Èà¤¬¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë±þÊç¤·¤¿¡Ö¹ÄÂÀ»ÒÅÂ²¼¸æ³°Í·µÇ°Í¹ÊØÀÚ¼ê¿Þ°Æ·ü¾ÞÊç½¸ºîÉÊ¡×(¸½ºß¤Î¾å¹ÄÊÅ²¼)¤ÎÆþÁª¸¶²è¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£ÅÄ»Ì¼£¡¢¾®°ëÎÉÊ¿¡¢µÜËÜ»°Ïº¡¢Ã«ÆâÏ»Ïº¡¢ÎÓÀÅ°ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÃøÌ¾¤Êºî²È¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÀÚ¼ê¤ä³¨¤Ï¤¬¤¸¶²è¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢·Ý½ÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¤âÀÚ¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö±é²ñ¡¦µÇ°¾®·¿°õ¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
´ü´ÖÃæ¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
I. ¹Ö±é²ñ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤È¾¼ÏÂ¤ÎÀÚ¼ê¡×
Æü»þ¡§2·î28Æü(ÅÚ)14:00¡Á15:30(Í½Äê)
¹Ö»Õ¡§ÆâÆ£ÍÛ²ð»á(Í¹ÊØ³Ø¼Ô)
Äê°÷¡§40Ì¾(Í½Äê)
II. ¸þÅçÍ¹ÊØ¶É¤Ë¤è¤ëµÇ°¾®·¿°õ¤Î²¡°õ¥µ¡¼¥Ó¥¹
Æü»þ¡§1·î31Æü(ÅÚ)
¢¨85±ß°Ê¾å¤ÎÀÚ¼ê¤òÅ½¤Ã¤¿²¡°õÂæ»æ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
III. ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ªÍ·¤Ü¤¦¡ª¡×
»þ´Ö¡§14:00¡Á16:30
(1)½Å¤Í²¡¤·¥¹¥¿¥ó¥×¤ÇÈÇ²èÂÎ¸³¡§1·î31Æü(ÅÚ)¡¢3·î22Æü(Æü)
(2)ÀÎ¤Î¤¹¤´¤í¤¯¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡§2·î1Æü(Æü)
(3)¤¤¤¤Á¤Î¤Ì¤ê³¨¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡§2·î7Æü(ÅÚ)¡¢2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¡¢3·î15Æü(Æü)
(4)ÀÞ¤Ã¤ÆÍ·¤Ü¤¦¡ªÀÞ¤ê»æ¡§2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)¡¢3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)
(5)²ó¤»¤ë¤«¤Ê¡©¤Ó¤å¤ó¤Ó¤å¤ó¤´¤Þ¡§2·î15Æü(Æü)
(6)¤¤¤Á¤´¤Î¤Ê¤¤¤·¤ç¤Î¤ª¼ê»æ¡§2·î21Æü(ÅÚ)
(7)ÀÎ¤Î»æ¼Çµï¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡§3·î1Æü(Æü)
(8)¤ï¤é¤Ù²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¼ê¶Ì¤¢¤½¤Ó¡§3·î8Æü(Æü)
(9)»åÅÅÏÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤è¤¦¡ª¡§3·î14Æü(ÅÚ)
(10)¤¢¤ä¤È¤ê¤Ç¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤òºî¤í¤¦¡ª¡§3·î21Æü(ÅÚ)
IV. ³¨¼ê»æ¶µ¼¼
Æü»þ¡§2·î14Æü(ÅÚ)¡¢3·î7Æü(ÅÚ) 14:00¡Á16:00
¹Ö»Õ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³¨¼ê»æ¶¨²ñ
2·î22Æü¤Ï¡ÖÇ¤ÎÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇ¥°¥Ã¥º¤òºî¤í¤¦¡ª
Æü»þ¡§2·î22Æü(Æü)14:00¡Á16:30
Ç¤ÎÆüµÇ°¾®·¿°õ¤Î²¡°õ¥µ¡¼¥Ó¥¹
Ç¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¾Ã°õ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¢¨85±ß°Ê¾å¤ÎÀÚ¼ê¤òÅ½¤Ã¤¿²¡°õÂæ»æ¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í¹À¯ÇîÊª´Û¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¾¼ÏÂÀÚ¼êÅ¸¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
