Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ªÌÀÀ±´ë²è¡ÖÊ¡Åç¤Ù¤³¡Á¤º2¡×
ÌÀÀ±´ë²è¤«¤é¡¢Ê¡Åç³ÆÃÏ¤Î¡ÈÌ¾½ê¡¦¿ÍÊª¡¦Ì¾Êª¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÀÖ¤Ù¤³¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡ÖÊ¡Åç¤Ù¤³¡Á¤º2¡×¤¬2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ì¡ª
Ê¡Åç³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
ÌÀÀ±´ë²è¡ÖÊ¡Åç¤Ù¤³¡Á¤º2¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡¡Ê°ìÉôÀè¹ÔÈÎÇä¤¢¤ê¡Ë
²Á³Ê¡§330±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Ê¡Åç¸©Æâ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ»ÜÀß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡¢Æ»¤Î±Ø¡¢±ØÇäÅ¹¡¢½ÉÇñ»ÜÀß Åù
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µÌó3.5cm
ÁÇºà¡§PVC
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§Á´5¼ï
Ê¡Åç¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ä¿ÍÊª¡¢Ì¾Êª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¡ÖÊ¡Åç¤Ù¤³¡Á¤º¡×¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤ÏÊ¡Åç¤òÂåÉ½¤¹¤ë°Î¿Í¤äÎò»ËÅª´Ñ¸÷ÃÏ¡¢Ì¾»ºÉÊ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸¤á¤ë³Ú¤·¤µ¤È¡ÈÊ¡Åç¤é¤·¤µ¡É¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤µÌó3.5cm¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤âÈ´·²¡£
¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤È°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÚÎÌ¤Ç¾æÉ×¤ÊPVCÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¹¥¯¤äÃª¤Ë¾þ¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾®Êª¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤â¤Ù¤³
Ê¡Åç¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾»º¡¦Åí¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Åí¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ìî¸ý±ÑÀ¤¤Ù¤³
Ê¡Åç¤¬À¸¤ó¤ÀÀ¤³¦Åª°Î¿Í¡¢Ìî¸ý±ÑÀ¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÀÖ¤Ù¤³¡£
ÆÃÄ§Åª¤ÊÈ±·¿¤ä¸ýÉ¦¤¬°¦¤é¤·¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³÷À¸»á¶¿¤Ù¤³
²ñÄÅ¼ã¾¾¤æ¤«¤ê¤ÎÀï¹ñÉð¾¡¢³÷À¸»á¶¿¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
Í¦¤Þ¤·¤¤Éð¾¤Î»Ñ¤¬¡¢ÀÖ¤Ù¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÆâ½É¤Ù¤³
²ñÄÅ¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÂçÆâ½É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
³ýÉø¤²°º¬¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤Ù¤³
Ê¡Åç¤Î²ÌÊª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤°ìÉÊ¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤È¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¼ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
Á´¼ïÎà½¸¤á¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Ê¡Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÌÀÀ±´ë²è¡ÖÊ¡Åç¤Ù¤³¡Á¤º2¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ªÌÀÀ±´ë²è¡ÖÊ¡Åç¤Ù¤³¡Á¤º2¡× appeared first on Dtimes.