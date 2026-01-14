²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËËèÆü»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥µ¥à¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥µ¥à¥Æ¥£¤¯¤ó¡×LINE¥¹¥¿¥ó¥×
¥µ¥à¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡¢2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¤è¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLINE(¥é¥¤¥ó)¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥µ¥à¥Æ¥£¤¯¤ó¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡£
´ü´ÖÃæ¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ËèÆü»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥µ¥à¥Æ¥£¤¯¤ó¡×LINE¥¹¥¿¥ó¥×ÌµÎÁÇÛ¿®
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Á2026Ç¯2·î9Æü
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÊýË¡¡§¥µ¥à¥Æ¥£¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¥¹¥¿¥ó¥×ÍøÍÑ´ü¸Â¡§¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤«¤é180Æü´Ö
¢¨LINE¥¢¥×¥ê¤ÏºÇ¿·¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥µ¥à¥Æ¥£¤¯¤ó¡×¤ÎLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç8¼ïÎà¡£
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤¡Ö¥µ¥à¥Æ¥£¤¯¤ó¡×¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯²èÌÌ¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥µ¥à¥Æ¥£¤¯¤ó¡Ù
¥µ¥à¥Æ¥£¤¯¤ó¤Ï¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¥ª¥¹¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡£
¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¨¤Ð10ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡¢¹¥´ñ¿´¤ÈÃµµæ¿´¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿À³Ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¤â¤Î¤äÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÃµµæ¿´¤Î»ý¤Á¼ç¡£
¿Í²û¤Ã¤³¤¯ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤¼¤«Éð»Î¤Î¤è¤¦¤ÊÎéµ·Àµ¤·¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ï¾¯¤·¡ÈÉð»Î¤Ã¤Ý¤¤¡É¤Î¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¸µµ¤¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«ÑÛ¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
Éð»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤âÌ¥ÎÏ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¥µ¥à¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥µ¥à¥Æ¥£¤¯¤ó¡×LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËËèÆü»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥µ¥à¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥µ¥à¥Æ¥£¤¯¤ó¡×LINE¥¹¥¿¥ó¥× appeared first on Dtimes.