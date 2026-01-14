²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡ª¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¡ÖCARNEL 1/43 ¥¹¥º¥ ¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×
¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCARNEL¡×¤è¤ê¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½1/43¥¹¥±¡¼¥ë¡Ö¥¹¥º¥ ¥¨¥Ö¥ê¥¤ (DA17V) 2015 Í¹ÊØ½¸ÇÛ¼Ö¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¹¥º¥ ¥¨¥Ö¥ê¥¤ PA (DA17V) 2021¡×2¿§¤Î·×3¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2026Ç¯1·î13Æü¤è¤ê³«»Ï¡£
Ä¾±ÄÅ¹¡Ö¥â¥Ç¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼HIKO7¡×¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎÌÏ·¿Å¹¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¡ÖCARNEL 1/43 ¥¹¥º¥ ¥¨¥Ö¥ê¥¤ (DA17V) ¥·¥ê¡¼¥º¡×
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î13Æü
È¯ÇäÍ½Äê¡§2026Ç¯2·î¡Á3·î
²Á³Ê¡§³Æ8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§1/43¥¹¥±¡¼¥ë (Á´Ä¹Ìó8cm)
ÁÇºà¡§¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È(°¡±ô¹ç¶â) ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥«¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCARNEL¡×¤«¤é¡¢³¹Ãæ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ú¥Ð¥ó¡Ö¥¹¥º¥ ¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¼Ö¤Î3D¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢1/43¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡£
¤¹¤Ù¤Æ°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¸ÂÄêÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥º¥ ¥¨¥Ö¥ê¥¤ (DA17V) 2015 Í¹ÊØ½¸ÇÛ¼Ö
¸ÂÄê¿ô¡§500Âæ
Í¹ÊØ¶É¤Î½¸ÇÛ¶ÈÌ³¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀÖ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Î¥¨¥Ö¥ê¥¤¤ò¥â¥Ç¥ë²½¡£
»ÔÈÎ¼Ö¤Ë¤ÏÀßÄê¤Î¤Ê¤¤ÀìÍÑ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÁõ¤â¼Â¼Ö¤Î»ÅÍÍ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤òÅ±ÇÑ¤·¤Æ²Ù¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¡£
±¿Å¾ÀÊ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢²ÙÊø¤ìËÉ»ßÍÑ¤Î³Ê»Ò¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥º¥ ¥¨¥Ö¥ê¥¤ PA (DA17V) 2021 White / Silky Silver Metallic
¸ÂÄê¿ô¡§³Æ300Âæ
¾¦ÍÑÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥°¥ì¡¼¥É¡ÖPA¡×¤ò¥â¥Ç¥ë²½¡£
²ÙÊª¤ÎÇÛÁ÷¤ä»ñºà±¿ÈÂ¡¢¿¦¿Í¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¯¤¯¼Ö¡×¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡ÖWhite¡×¤È¡ÖSilky Silver Metallic¡×¤Î2¿§¤òÅ¸³«¡£
Ìµ¹ü¤Ê¤¬¤é¤âµ¡Ç½Èþ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CARNEL¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥«¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥â¥Ç¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ö¼ï¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖCARNEL¡×¡£
ÌÌÇò¤¤¡¢ÄÁ¤·¤¤¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°Á´¸ÂÄêÀ¸»º¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÌ¾ÏÆÌò¤¿¤Á¤òÂî¾å¤Ç³Ú¤·¤á¤ëµ¡²ñ¡£
¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¡ÖCARNEL 1/43 ¥¹¥º¥ ¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡ª¥Ò¥³¥»¥Ö¥ó¡ÖCARNEL 1/43 ¥¹¥º¥ ¥¨¥Ö¥ê¥¤¡× appeared first on Dtimes.