KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹â²¬»Ô¤ÎÃæ¿´³¹¤ÇÊ£¿ô¤Î·úÊª¤¬Ç³¤¨¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»Âð¤«¤éÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²Ð»ö¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ9Åï¤ËÇ³¤¨¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²Ð»ö¤Ïº£·î11Æü¡¢¹â²¬»ÔÊÒ¸¶²£Ä®¤Î½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌµ¿¦¤Î°ÂÇ°Ãé»Ö¤µ¤ó¡Ê84¡ËÂð¼þÊÕ¤ËÇ³¤¨¹­¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ê¤É¤Î¼Â¶·¸«Ê¬¤Î·ë²Ì¡¢°ÂÇ°¤µ¤ó¤Î½»Âð¤ÈÊÌ¤Î¿Í¤¬½êÍ­¤¹¤ë¼Ö¸Ë¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ9Åï¤ËÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î²Ð»ö¤Ç°ÂÇ°¤µ¤óÂð¤«¤é¤ÏÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²Ð»ö¤Î¤¢¤È°ÂÇ°¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬°ÂÇ°¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ÂÇ°¤µ¤ó¤Î½»Âð¤Ï2³¬ÉôÊ¬¤Î¾Æ¤±Êý¤¬·ã¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£