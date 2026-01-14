ÀäÌÇ´í×ü¼ï¥è¥¦¥à¤ò¼é¤ì¡¡³¨ËÜ¤Ë¹þ¤á¤¿´ê¤¤¡¡ÉÙ»³»Ô¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñー¥¯¤Î½Ã°å»Õ
¤³¤Á¤é¤Î¥°¥ìー¤ÎÄ»¡£
ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÂç·¿¥¤¥ó¥³¡¢¥è¥¦¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥è¥¦¥à¤ò¼é¤ë¤¿¤áÀ¸Â©ÃÏ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¦¥¬¥ó¥À¤Ç¶µºà¤È¤·¤Æ»È¤¦³¨ËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢ÉÙ»³»Ô¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñー¥¯¤Î½Ã°å»Õ¤¬ºî²è¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¨ËÜ¤Ë¹þ¤á¤¿½Ã°å»Õ¤Î´ê¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¨ËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥Ê¥í¥¦¡¦¥¨¥¹¥±ー¥×¡×¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö´íµ¡°ìÈ±¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
Ì©ÎÄ¼Ô¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¥è¥¦¥à¤¬¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±ÌîÀ¸¤ËÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÏÃ¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡¢Í¥¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬ÉÙ»³»Ô¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñー¥¯¤Î½Ã°å»Õ¡¢À¥¸ÍÈþÊæ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
½Ã°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÎËµ¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ñー¥¯Æâ¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñー¥¯¡¡À¥¸ÍÈþÊæ½Ã°å»Õ
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÀ¸¤Êª¤Ë´Ø¤¹¤ë³¨ËÜ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¡Ø¤È¤Æ¤â¥¥åー¥È¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÉÙ»³»Ô¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñー¥¯¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥è¥¦¥à8±©¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤Ë¡ÖÇ®ÂÓÄ»Îà´Û¥Ðー¥É¥Ô¥¢¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢»ô°é²¼¤Ç¤Î¥è¥¦¥à¤ÎÈË¿£µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢JICA¤«¤é¼õÂ÷¤·¤¿»ö¶È¤ò¥¦¥¬¥ó¥À¤Ç¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ëÃæÉôÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¥¦¥à¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¤ª¤è¤½5Ëü±©¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢1980Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½90Ëü±©¤¬Ì©ÎÄ¤µ¤ì¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÇä¤êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯¤Ë¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¥¦¥à¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæÉôÂç³Ø¤ÎµíÅÄ°ìÀ®Âî±Û¶µ¼ø¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÊÝÁ´°Õ¼±¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î³¨ËÜ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÉôÂç³Ø¡¡µíÅÄ°ìÀ®Âî±Û¶µ¼ø
¡Ö¥è¥¦¥à¤Ã¤ÆÄ»¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÀÎ¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡¢ÆÃ¤Ë¿¹¤Î¤½¤Ð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤ÊÄ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ì©µù¤ä¿¹ÎÓ¤ÎÈ²ºÎ¤Ê¤É¤Ç¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ËÁÊµá¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤¼¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ö¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶µºà¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
µíÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñー¥¯¤ÇÀ¥¸Í¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æºî²è¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µíÅÄ°ìÀ®Âî±Û¶µ¼ø
¡Ö¡ÊÀ¥¸Í¤µ¤ó¤Î³¨¤Ï¡ËÀ¸¤Êª¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥è¥¦¥à¤¬¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î¿Í¤Î³¨¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï½Ã°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¥³¥Ä¥³¥Ä¤È³¨¤òÉÁ¤¿Ê¤á¡¢¥è¥¦¥à¤ÎÆÃÄ§¤ä¸½ÃÏ¤Î¿¹¤ÎÍÍ»Ò¡¢¥è¥¦¥à¤È¶¦À¸¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤é18Ëç¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸ÍÈþÊæ½Ã°å»Õ
¡Ö°ìÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤È¤¢¤Þ¤ê°ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¥è¥¦¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¸¤Êª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤Î¿¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÃé¼Â¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥è¥¦¥à¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥è¥¦¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¸¤Êª¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
³¨ËÜ¤Ï¸½ÃÏ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¡¢Àè·î¡¢ÆÏ¤±¤¿¤È¤¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥è¥¦¥à¤¬Ì©ÎÄ¤Ë¤è¤ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç·ã¸º¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2017Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Î´Ö¤Ë1Ëü4000±©¤â¤Î¥è¥¦¥à¤¬ÆÏ¤±½Ð¡¦ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÀ¸¤Î¿¹¤«¤é¤ÏÄ»¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñー¥¯¤Ç»ô°é¤¹¤ë¥è¥¦¥à8±©¤Î¤¦¤Á3±©¤â¡¢°ÊÁ°¤Ï¸Ä¿Í¤Î²È¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸Í¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÊÝÁ´¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÈþÊæ½Ã°å»Õ
¡Ö¥è¥¦¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Ç¤â¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤Æ°Êª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÌ©ÎÄ¤òÍ¶È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆüËÜ¤Î¿Í¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥è¥¦¥à¤Î³¨ËÜ¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤ËÆüËÜ¸ìÈÇ¤¬¡Ö¤¤Ü¤¦¤ÎÍã～¥¹ー¥Ó¤Î¤Î¤¬¤ì¤¿Âç¥Ô¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£