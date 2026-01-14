¶âÌÀµ±»á¥³¥ó¥×¥éÄñ¿¨¤Ë¡Ö°ä´¸¡×¡¡JFA»³ËÜ°Ñ°÷Ä¹
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Î»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ï14Æü¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¶âÌÀµ±»á¤¬J1Ê¡²¬¤È·ÀÌó²ò¾Ã¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë°ä´¸¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»ØÆ³¼Ô»ñ³Ê¤ò´É³í¤¹¤ëÆ±Æü¤Îµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏµÄÂê¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶â»á¤ÏÄ»À´¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¹ß³Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢24Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Î´ÆÆÄ¤ËÉ¬Í×¤ÊSµé¡Ê¸½¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë¤òºÆ¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎË½¸À¤Ê¤É¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤«¤é¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿J1Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢JFA¤È¤·¤Æ´ÆÆÄËÜ¿Í¤ä¥¯¥é¥Ö¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£