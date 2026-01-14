°ÂÆ£Í¥»Ò¡Öµ´µ¤Ç÷¤ë¤ª»Ñ¤òÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¡×¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿Åº¤¨¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î»ÑÌÀ¤«¤¹
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò¡Ê67¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤È¡¡¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ÎCNN¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ°Ê³°¤ÎÉ½¸½¼êÃÊ¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¡¼¤ÎÁ°¡¢1»þ´Ö¤ÏÃ¯¤â³Ú²°¤ËÆþ¤ì¤º¤Ë¡¢¤ª°ì¿Í¤ÇÁ´½¸Ãæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢µ´µ¤Ç÷¤ë¤ª»Ñ¤òÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¹Ô¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¶öÁ³¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö2¿Í¤Ç¥¥ã¥Ó¥ó¶á¤¯¤Ç¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ü¥È¥ë¤ò¥°¥¤¥°¥¤ÆÝ¤ó¤Ç¡¢¸µ¡¹À¼¤¬ÄÌ¤ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÈÂçÀ¼¤Î»ä¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢CA¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¡Ê¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ë»×¤¤½Ð¤»¤Ð¥¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»×¤¤½Ð¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£