¸¤¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¡Ø¥Á¥é¸«¡Ù¤¹¤ë¿´Íý4Áª¡¡°¦¸¤¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»ô¤¤¼ç¤¬¤¹¤Ù¤ÂÐ±þ¤Þ¤Ç
¸¤¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¥Á¥é¸«¤¹¤ë¿´Íý4Áª
¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ëÀþ¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë»ëÀþ¤¬¶ÛÄ¥¤ä·Ù²ü¤ò¤¢¤é¤ï¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¥é¥Á¥é¤ÈÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¸¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤¬¥Á¥é¸«¤ò¤¹¤ë4¤Ä¤Î¿´Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ë
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¥Á¥é¸«¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¡×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤ä»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¡¢Í·¤ÓÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢¸¤¤Ï´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌ¤«¤é¶¯¤¯Í×µá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥é¥Á¥é¤ÈÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¿µ½Å¤Ë³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸¤¤ÎÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè²ó¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¥Á¥é¸«¤¹¤ì¤Ð»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³Ø½¬¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤¿´Ø¤ï¤êÊý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤¿¤á¤Ë¥Á¥é¸«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ÆÈ¿±þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌ¤«¤é¤¸¤Ã¤È¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥é¥Á¥é¤ÈÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î½ÐÊý¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¥Á¥é¸«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤äÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ø¼¨¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ä»¶ÊâÃæ¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«ÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢¸¤¤¬¥Á¥é¸«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ëÀþ¤Ë¤Ï¡Ö¼¡¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤«¤é¾õ¶·¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¼¡¤Î»Ø¼¨¤ä¹ÔÆ°¤òÍ½Â¬¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Á¥é¸«¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¥¤¥¿¥º¥é¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä¡×¤È¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¸¤¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥é¥Á¥é¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥´¥ßÈ¢¤òµù¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Î¥Á¥é¸«¤Ë¤Ï¡Ö¼¸¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥é¸«¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î¸¤¤Ï¡¢¤É¤³¤«µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´ª¤Î±Ô¤¤»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ê¤é¡Ö²¿¤«¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ
¥Á¥é¸«¤·¤Æ¤¤¤ë°¦¸¤¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¥Á¥é¸«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Í×µá¤ä»Ø¼¨¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±þ¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤ÏÍ×µá¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¥Á¥é¸«¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Í¡×¤È¹ÎÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¸¤¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¹½¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ä°ÍÂ¸¤ò¶¯¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬¸«¤»¤ë¥Á¥é¸«¤Ï¡¢¤¿¤ÀÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¶öÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¸å¤í¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¤»ý¤Á¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ëÀþ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¤Ë¡¢¾õ¶·¤ä¹ÔÆ°¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Á¥é¸«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤Ê¤¼º£¤³¤Î»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò°ì¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¤¤Î¹ÔÆ°¤äÄ¾Á°¤Î½ÐÍè»ö¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤äÉÔ°Â¤ÎÍýÍ³¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£