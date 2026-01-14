ã·Æ£½ÓÊå¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Ë·èÄê¡ª¡Ä¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤È3Ç¯È¾·ÀÌó¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï14Æü¡¢MFã·Æ£½ÓÊå¤¬¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î28Æü»þÅÀ¤Ç³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ã·Æ£¤À¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ï¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2029Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯È¾·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö38¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¤Ï2005Ç¯4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß20ºÐ¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¶Í¸÷³Ø±à¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¿å¸Í¤ØÆþÃÄ¤·¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï27»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ÈJ1È¯¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£J2¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Û¤«¡¢°µ´¬¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é·è¤á¤¿¥´¥é¥Ã¥½¤¬Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ã·Æ£¤Ï¿å¸Í¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢ËÍ¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿À¾Â¼Á°GM¡£¹â¹»3Ç¯¤Î¤È¤¤ËÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤ÎËÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼¡¤Ë¿¹Á°´ÆÆÄ¡£°ìÇ¯ÌÜ¤Ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îº¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸ø¼°Àï¤Çµ¯ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ËÍ¤ÏÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¹âÂ´¤ÇÆþ¤Ã¤¿ËÍ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÇJ1¤ÇÀï¤¤¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò9·î¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£Õ20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Çµ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï20ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿Æ»¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª 2Ç¯´Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎJ1¤Ç¤ÎÌöÆ°¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª ¤µ¤¡»Ï¤á¤è¤¦¡£¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ã·Æ£½ÓÊå¡×
