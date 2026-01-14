ÊÌ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¸òÈÖË¬¤ì ÂçËã½ê»ý¤¬È¯³Ð¡¢¼«¾ÎŽ¥»°½Å¸©¤ÎÁ¥°÷¤ò¶ÛµÞÂáÊá¡Ú¿·³ã¡Û
13Æü¡¢ËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¼«¾Î¡¦»°½Å¸©¤Ë½»¤àÁ¥°÷¤ÎÃË(25)¤¬¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦»°½Å¸©¤Ë½»¤àÁ¥°÷¤ÎÃË(25)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï13Æü¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÆâ¤ÇÂçËã¤ÎÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¿¢ÊªÊÒ0.666g¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤ÏÊÌ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¸òÈÖ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢½ê»ýÉÊ¸¡ºº¤ò¼õ¤±ÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤ÆÃË¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃË¤Ï»°½Å¸©¤«¤é²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¿·³ã¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÂçËã¤ÎÆþ¼ê·ÐÏ©¤äÆ°µ¡¡¦Í¾ºá¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
