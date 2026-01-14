ÍÂ¶â¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©9³ä¸½¶âÇÉ¤Î64ºÐ½÷À¡ÖÄê´üÍÂ¶â¤Ë700Ëü±ß¡£Åß¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÍøÍÑ¡×
All About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸½¶â¡¦ÍÂ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤Ë²óÅú¤Î¤¢¤Ã¤¿¡¢¿·³ã¸©ºß½»64ºÐ½÷À¤ÎÍÂ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§¿·³ã¸©
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Ìµ¿¦
Ç¯¼ý¡§200Ëü±ß¡ÊÇ¯¶â¤È¿ä»¡¡Ë
¸½ÍÂ¶â¡§800Ëü±ß
¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§50Ëü±ß
¸½ºßÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÄê´üÍÂ¶â¤Ï¡Öau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤ÎÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë300Ëü±ß¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç¶âÍø1.05¡ó¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô¤Îe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç1Ç¯¤â¤Î¶âÍø0.85¡ó¡Ë¤Ë400Ëü±ß¡×¤Î·×700Ëü±ß¡£
Äê´üÍÂ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²È¤Î½¤Á¶Èñ¤ä¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î°åÎÅÈñ¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤¬¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö½¤Á¶Èñ¤Ê¤É¡¢µÞ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°½Ð¤»¤ë¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡Ö¶âÍø¤Î¹â¤µ¤è¤ê¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÄê´üÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤ÏÀµÄ¾Äã¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸º¤é¤µ¤º¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸½ºß¤Î»ñ»ºÇÛÊ¬¤Ï¡Ö¸½¶â¤¬16Ê¬¤Î15¡Ê9³ä¶¯¡Ë¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤¬1³äÄøÅÙ¡×¤È¡¢¸½¶âÈæÎ¨¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤á¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¤Ï²¼¤¬¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃùÃß¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ýÉÂ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¶â¤òÂ¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµëÅò´ï¤¬µÞ¤Ë²õ¤ì¤¿¤È¤¤ä¡¢¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É½ÐÈñ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸½¶â¤ÎÃÖ¤¾ì¤Ï¤¢¤ë¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Åê¹ÆÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤ËÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
Åê¹Æ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯Îð¡¦ÀÊÌ¡§64ºÐ½÷À
au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô¤Î2¹Ô¤ÇÄê´üÍÂ¶â¤òÁªÂò¸½ÍÂ¶â¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤ÈÊ£¿ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ËÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
Ç¯ÎðÅª¤Ë¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ï¾¯¤Ê¤á¡£¸½¶â¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤âÊÝ´É¡©¼ê¸µ¤Ë¡Ö¸½¶â¡¦ÍÂÃù¶â¡×¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤È°Â¿´¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö1000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤È°Â¿´¡×¤È²óÅú¡£ÍýÁÛ¤Î»ñ»ºÇÛÊ¬¤Ï¡Ö¸½¶â500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º500Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸½ºß¤Î»ñ»ºÇÛÊ¬¤Ï¡Ö¸½¶â¤¬16Ê¬¤Î15¡Ê9³ä¶¯¡Ë¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤¬1³äÄøÅÙ¡×¤È¡¢¸½¶âÈæÎ¨¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤á¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¤Ï²¼¤¬¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃùÃß¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ýÉÂ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
