Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖÁ´¹ñ¤¬¤óÅÐÏ¿¡×¤È¤Ï¡¢¤¬¤óÂÐºö¤Î¸¦µæ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤¿¤áÁ´¤Æ¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤äÍ½¸å¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2016Ç¯¤«¤é±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢2016Ç¯¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¡Ö5Ç¯À¸Â¸Î¨¡×¤¬½é¤á¤Æ½¸·×¡¦¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Éô°ÌÊÌ¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°Î©Á£¤Ç92.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£

¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤äÈéÉæ¤¬¤ó¤Ç¤â9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ï11.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸Â¸Î¨¤ËÂç¤­¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¤ª¤è¤½99Ëü3500¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Øí´µ¿ô¤ò¤ß¤ë¤ÈÉô°ÌÊÌ¤Ë¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÂçÄ²¤Ç¤ª¤è¤½15Ëü4000¿Í¡¢¼¡¤¤¤ÇÇÙ¤Ç¤ª¤è¤½12Ëü4000¿Í¡¢°ß¤Ç¤ª¤è¤½10Ëü5000¿Í¤Î½ç¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ç¤ÏÁ°Î©Á£¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ª¤è¤½10Ëü2000¿Í¡¢½÷À­¤Ç¤ÏÆýË¼¤¬¤ª¤è¤½10Ëü3000¿Í¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Öº£²ó¼ý½¸¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë°ú¤­Â³¤­¤¬¤óÂÐºö¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£