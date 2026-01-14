¡Ö¸µÁÄ¤Ïµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡×ÂçÁêËÐ¤Î·ü¾ÞËë¤ÇÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¤¿Ä¾¸å¤Ëë¾Êó¡ÄºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÀè¸«À
¡¡1·î13Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á81ºÐ¤Ç1·î1Æü¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Þ¤«¤é40Ç¯Á°¡Ä¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Î»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÆ¹¨¤È¹õÌøÅ°»Ò
ÂçÁêËÐ¤Î·ü¾ÞËë¤Î¸µÁÄ¤Ï¡Ä
¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Î»àµî¤ËÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÁ°¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤À¡£
¡Ö11Æü¤ÎNHK¤ÎÂçÁêËÐ½é¾ì½êÃæ·Ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë·ü¾ÞËë¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡¡¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ù¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢Ì±Êü½é¤Î»î¤ß¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï1982Ç¯¤«¤é84Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó»Ê²ñ¤ÎÈÖÁÈ¡ØTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤¬¡È¸µÁÄ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ü¾ÞËë¤È¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¤Î¼èÁÈÁ°¤Ë·ü¾Þ¶â¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÅÚÉ¶¾å¤ò²ó¤ëËë¤ò»Ø¤¹¡£¸½ºß¤Ï·ü¾Þ1ËÜ¤Ë¤Ä¤7Ëü±ß¤¬¶¨»¿¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¡Ö¥ª¥³¥á¤Î½÷¡×¤¬½é¾ì½ê¤Ë·ü¾Þ¶â¤ò½Ð¤·¤ÆËë¤¬±Ç¤Ã¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ×ÊÆ¹¨¤ÎTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿ÌðÀè¤À¤Ã¤¿¡Õ¡ÔÀÎ¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤¬·ü¾ÞËë¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤¬Ì±Êü½é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡ØTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÊüÁ÷ºî²È¤À¡£
¡ÖÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï1»þ´Ö¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬10¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÌ¡ºÍ»Õ¤Î²£»³¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëË½¸À¤Ê¤É¤ÇÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡ØÂçÁêËÐ¤Ë·ü¾ÞËë¤ò¤«¤±¤¿¤¤¿Í¡Ù¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡ØTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤ò·ü¾ÞËë¤Ë¤·¤Æ¡¢NHK¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤Þ¤»ÈÖÁÈ¤ÎÀëÅÁ¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö·ü¾ÞËë¤Ï¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤òÀëÅÁ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢NHK¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë²èÌÌ¤¬°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äó¶¡Àè¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë²»À¼¤â¹Ê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Î·ü¾ÞËë¤â¤½¤¦¤·¤¿°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ì±Êü½é¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡ØTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ï¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¨¥ó¥¿¥á²½¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¤Î¤Á¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤¬µ×ÊÆ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ë¾Êó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿13Æü¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¶É¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤È¸ùÀÓ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£