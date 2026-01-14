FANTASTICSÃæÅçñ¥ÂÀ¤Î¡Ö¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¾×·â¡Ä°ìÆ±¤¬¶Ã¤¤¤¿¡È±³¡É¤È¤Ï
LDH JAPAN¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈBATTLE OF TOKYO¡É¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¡ÖLIVE IN THEATER¡ØBATTLE OF TOKYO¡Ý¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³¡Ý¡Ù¡×¡Ê1·î23Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢THE RAMPAGE»³ËÜ¾´¸ã¡¢´äÃ«æÆ¸ã¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡¢FANTASTICSÀ¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢²Í¶õ¤ÎÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡ÖÄ¶Åìµþ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢LDH¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼Âºß¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢GENERATIONS¡¢THE RAMPAGE¡¢FANTASTICS¤é¤ò²¾ÁÛ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
»£±Æ¤Ï7Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Åö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿ÃæÅç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¡¢ÍÄ¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£LDH¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤ÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£±ÇÁü¤È¤·¤Æ¸«¤ëÅö»þ¤Î¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£º´Æ£¤â¸å¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢FANTASTICS¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖºÇ¶á¤Ä¤¤¤¿¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¦¤½¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¡Êº´Æ£¡ËÂç¼ù¤¯¤ó¤¬È±¿§¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡£º£Æü¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÈ±¿§»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¿´é¤Ç¾×·â¤Î¹ðÇò¡£°ìÆ±¤¬¡Ö¤¦¤½¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¯¶Ã¤¯Ãæ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±Â¤¹¤â¡¢º´Æ£¤«¤é¡ÖÃÙ¤¤¤è¡ª³§Ê¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£Æü¾ï²ñÏÃ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÃæÅç¤Î¤¦¤½¤¬¡¢Âç¤¤Ê¾Ð¤¤¤Èº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£