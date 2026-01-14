¤Ä¤ÐÎ¢¤Ë¡Ö·ëÂ«¡×3Ï¢ÇÆ¤ÎÀ±¤â»É½«¡¡¥Ë¥å¡¼¥¨¥é»øJ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ä²ÎÉñ´ìÊÁ¤Þ¤Ç¹¶¤á¤ëÏÂÊÁ
2·î12Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤äºù¤Ê¤É¡ÖÏÂ¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡×¤Ï14Æü¡¢¡Ö2026 ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×¡Ê3·î5Æü³«Ëë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢2·î12Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥¥ã¥Ã¥×¤ò´Þ¤àÁ´64¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥¥ã¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¥¹¥È¥¢¡Ê¿·½É¡¢¶äºÂ¡¢½ÂÃ«¡¢²£ÉÍ¡¢ÀéÍÕ¡¢¿´ºØ¶¶¡Ë¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢44ÅÀ¡¢¥¥Ã¥º¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢12ÅÀ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë6ÅÀ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼2ÅÀ¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖSAMURAI JAPAN¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Î¡ÖJ¡×¤ä¥í¥´¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ê¤Ä¤ÐÎ¢¡Ë¤Ë¡Ö·ëÂ«¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò»É½«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢²áµî3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ±¤Î»É½«¤ÇÉ½¸½¤·¤¿µÇ°¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖJAPANESE CULTURE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¡¢ºù¡¢²ÎÉñ´ì¤Î·¨¼è¡¢²ÈÌæ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÂçÃÀ¤ËºÎÍÑ¡£ËõÃã¤äÆ£¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ê¤ÉÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤Ïº£Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò½ü¤¯Á´»²²Ã¹ñ¤Î¸ø¼°Áª¼êÍÑ¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤â¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë