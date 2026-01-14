¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ê33¡Ë¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·½ËÊ¡¤ÎÀ¼ É×¤ÏÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÄ¾´²¡Ê31¡Ë
¡¡¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ê33¡Ë¤¬14Æü¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È&É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤ÏÆ±Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½©¤´¤í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï½Ð»º¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¡¡2024Ç¯1·î19Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÄ¾´²¡Ê31¡Ë¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤ÎÇ¥¿±È¯É½¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼´ü´Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤ÏÂÎÎÏ¾¡Éé¤À¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ê¤Á¤ã¤ó¤â¤¤Ã¤È¥¹¥Æ¥¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë