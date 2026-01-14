¡Ú FANTASTICS¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ ¡Û¡¡È±¿§¥Á¥§¥ó¥¸¤Îº´Æ£Âç¼ù¤Ø¡¡¡ÖÈ±¿§»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡¡Èþ¤·¤¾Ð´é¤ÇÈþ¤·¤¥¦¥½
LIVE IN THEATER¡ØBATTLE OF TOKYO-¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡Ù¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢THE RAMPAGE¡¦»³ËÜ¾´¸ã¤µ¤ó¡¢´äÃ«æÆ¸ã¤µ¤ó¡¢±ºÀîæÆÊ¿¤µ¤ó¡¢FANTASTICS¡¦À¤³¦¤µ¤ó¡¢º´Æ£Âç¼ù¤µ¤ó¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¤È¥¢¥Ë¥á¤¬Í»¹ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡É¤È¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢´äÃ«¤µ¤ó¤Ï¡È¤Û¤ó¤Þ¤ËÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡£ËÍ¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥êÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡É¤È¡¢´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È»£±Æ¼«ÂÎ¤Ï7Ç¯°Ê¾åÁ°¡£¤À¤«¤éñ¥ÂÀ¡Ê26ºÐ¡Ë¤Ï¤Þ¤À19ºÐ¡©¡É¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡È19ºÐ¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤È¤«¡¢ÍÄ¤¤½ê¤È¤«¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¤¹¤ë¤ÈMC¤¬¡¢¡ÈÍÄ¤¤º¢¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÌä¤¦¤È¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡È¤¤¤ä¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶á¤Ä¤¤¤¿¡Ö¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈºÇ¶á¡¢Âç¼ù¤¯¤ó¤¬È±¿§ÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤Ã¤¡¢¡ÖÈ±¿§»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢Èþ¤·¤¾Ð´é¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÅú¤¨¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡È±³¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡É¤È¶«¤Ó¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¡£
±ºÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÈÀµ·îµÙ¤ß¤ËÄ¹ºê¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡£Ìì¤Á¤ã¤óÇÌ¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¡ÊÂç¾¤«¤é¡Ë¡Ö·ù¤¤¤ÊÊª¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£ËÍ¡¢Çß¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼÷»Ê²°¤ÇÇß¤¬½Ð¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¼÷»ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ÀÖ¤¤¥Ý¥Ä¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥ê¾è¤Ã¤¿Çò¿È¤Îµû¤¬¤¤Æ¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ³§¸«¤Æ¤Æ¡¢¤â¤¦¿©¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¥...¡×¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë±³¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÏÃ¤¹±ºÀî¤µ¤ó¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¡È¤Û¤ó¤È¤ÏÄ¹ºê¤Ë¤âµ¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤Èµ¿¤¦ÁÇ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
