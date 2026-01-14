µ¤ÉÊ¤¬¥Þ¥¸¤Ç¡ÈÊÌ³Ê¡É ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ë¡ÈÇòÃåÊª¡É»Ñ¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¹Ô»Ê¤ÎÇØ¸å¤Ë¡ÈÇòÃåÊª¡É»Ñ¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥
¡¡À¾¤Î²ÖÆ»¤«¤éÆþ¾ì¤·¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ë¡¢¤Ò¤ÈºÝµ¤ÉÊ¤òÊü¤Ä¡ÈÃåÊª»Ñ¡È¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥¤¬±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇòÃåÊª»Ñ¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î»³¸ý¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½é¾ì½ê4ÆüÌÜ´ÑÀï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²ÖÆ»¤«¤éÅÚÉ¶¤òÇØ¤Ë½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸þÀµÌÌ¡¢¹Ô»Ê¤ÎÇØ¸å¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬ÎÏ¶¯¤¯»Í¸Ô¤òÆ§¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢´ÛÆâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¼¤¯ð÷¤¡¢¼ê¤òÁ°¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¡£»þÀÞÇï¼ê¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¶å·î¾ì½ê¤Ç¤â»°ÆüÌÜ¤Ë¸½ÃÏ´ÑÀï¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö9·î¤ÎÃåÊªÁª¤Ó¤¬ÂçÊÑ ½ë¤¹¤®¤ëº£¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤ÎÃåÊª¥ë¡¼¥ë¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤ÎÇöÊª¤ÎÃåÊª¤ÈÄ¹ë¡êÛ¡×¤È¡¢ÅÁÅý¤È¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â°ì·î¾ì½ê¤é¤·¤¤Çò¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤ò·É¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿»³¸ý¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢ABEMA¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»³¸ý¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡ÖÃåÊª»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢X¤Ç¤â¡Ö½÷Í¥¤Î»³¸ý¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¡¢ÀµÌÌ¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö»³¸ý¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¤¤¤é¤·¤¿¡Á¡×¤È¡¢ÅÚÉ¶¾å¤ÎÇ®Àï¤ËÉé¤±¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë