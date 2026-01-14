¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤Ç2500¿ÍÄ¶»àË´¤« È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â³ÈÂç¡¢¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇ¤Ç¾ðÊóÅýÀ©¡© µ¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤Ë°ãÏÂ´¶¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¥¤¥é¥ó³ÆÃÏ¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2500¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï·³»ö¹ÔÆ°¤â¼¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÆÈºÛ¼Ô¤Ë»à¤ò¡ª¡×¥¤¥é¥ó¤Î·ã¤·¤¤È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò
È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ê¤¼¹¤¬¤Ã¤¿¡©¡¡ÇØ·Ê¤Ë³Ë³«È¯¤á¤°¤ë¡ÈÀ©ºÛ¡É
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥Ç¥â¤Ï2025Ç¯¤Î12·î28Æü¡¢¼óÅÔ¡¦¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ø³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î11Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â67ÅÔ»Ô¤Ç¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¢§¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó1Ëü8400¿Í¡¢¢§»à¼Ô¤ÏÌó2550¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥óÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¢§»à¼Ô¤ÏÌó1Ëü2000¿Í¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¼Ô¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â¤Î³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂè2´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡×¤¬·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¹ñÏ¢¤ÎÀ©ºÛ¤¬Éü³è¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï·ÐºÑÅª¤ËÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ¶Á¤¬¸²Ãø¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬¡ÖÄÌ²ß°Â¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯Ëö¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÄÌ²ß¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤¬Ë½Íî¤·¡¢2Ç¯´Ö¤Ç²ÁÃÍ¤ÏÌó3Ê¬¤Î1¤Þ¤Ç·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§2024Ç¯1·î6Æü¡§1¥É¥ë¡áÌó51Ëü¥ê¥¢¥ë
¢§2026Ç¯1·î6Æü¡§1¥É¥ë¡áÌó148Ëü¥ê¥¢¥ë
¡Ê¥Ü¥ó¥Ð¥¹¥È¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤è¤ê¡Ë
¤³¤¦¤·¤ÆÊª²Á¤¬¹âÆ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤¬À¸³è¶ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ç¥â³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡È»Ù»ý´ðÈ×¡É¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¾¦Å¹¼ç¤é
JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡ÁýÈøÁï µ¼Ô¡§
º£²ó¤Î¥Ç¥â¤ÎÆÃÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Î¾¦Å¹¼ç¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯Ëö¤ËÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤¬µÞÍî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Î¼ç¤ËÍ¢Æþ¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ò°·¤¦¾¦Å¹¼ç¤é¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ¹¤òÊÄ¤á¤Æ¥Ç¥â¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Î¾¦Å¹¼ç¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤òÀê¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È1979Ç¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²¦À¯¤«¤é¥¤¥¹¥é¥àÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢³×Ì¿¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥àÀ»¿¦¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Î¾¦Å¹¼ç¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Îò»ËÅª¤Ë¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Î¾¦Å¹¼ç¤¿¤Á¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤ÎÂÎÀ©¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬º£²ó¥Ç¥â¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ì¤ÄÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·ÐºÑ¤ò½ä¤ë¥Ç¥â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥â¤¬¾¦Å¹¼ç¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Âç³ØÀ¸¤äÏ«Æ¯¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³¬ÁØ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇ¤Ç¾ðÊóÅýÀ©¡©¡¡µ¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤Ë°ãÏÂ´¶
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾ðÊóÅýÀ©¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1·î8Æü¡¢¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Æ»ëÃÄÂÎ¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÀÜÂ³¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î1¡óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¥Ç¥â¤ÎÆ°²è¤òÂ¿¿ô³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
±Ñ¡¦BBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¹³µÄ³èÆ°¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í±Æ¤Î¤Ê¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÆ°²è¡×¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢º£¤Î¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î¾õ¶·¤¬¡¢³°Éô¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡ÁýÈøÁï µ¼Ô¡§
»ä¤Ï2025Ç¯Ëö¤Î¥Ç¥â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë½»¤à10¿Í¤Û¤É¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢8Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢»ä¤¿¤Á¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬13Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤ÇÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î1¿Í¤«¤éÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥Ø¥é¥óºß½»¤Î35ºÐÃËÀ¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¡×¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤òÅ¾Á÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥Ø¥é¥óºß½»¤ÎÃËÀ¡Ê35¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Î²»À¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖÄÌ¤ê¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¥Ç¥â¤ÏÂçÉý¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼£°ÂÉôÂâ¤ÎÇÛÈ÷¤âº£¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î¶¼¤·¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Î°ìÈÖ¤Î¿´ÇÛ»ö¤Ï¡¢º£¸åÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×
»ä¤Ï¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃËÀ¤Ë¡¢¡Ö»à¼Ô¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¥Ç¥â¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢½ÆÀ¼¤Ê¤É¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤¾õ¶·¤ò¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖ¿®¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÉÔÄÌ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢º£¤ÎÀ¯¸¢¤¬³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤â¤¦¥Ç¥â¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¹ó»÷¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬10¿Í¤Û¤É¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ï¢Íí¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î»ÔÌ±¤È¤Ï¡¢°ìÀÚÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ°¤¤Ë¥¤¥é¥ó¤Ï
¡ÖThe HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹ ÀÐÅÄ·ò¤µ¤ó¡§
º£²ó¤Ï¹ñÆâ¤«¤é¤Î¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡¢ÃæÅì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÀ¤³¦¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¥¤¥é¥ó¤Ë²¿¤«±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹¡¡ÁýÈøÁï µ¼Ô¡§
¥¤¥é¥óÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»öºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Î»Ù»ýÁØ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï²æ¡¹¤ËÌ·Àè¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¡¦·Ù²ü¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§¡¡
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Æ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢¡Ö»¦¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»äÃ£¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·³¤â¸¡Æ¤Ãæ¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤È¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¡¢25%¤Î¡ØÆó¼¡´ØÀÇ¡Ù¤ò²Ý¤¹°Õ¸þ¤òSNS¾å¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¤¥é¥ó¤Î¼ç¤Ê¼è°ú¹ñ¡§Ãæ¹ñ¡¦UAE¡¦¥È¥ë¥³¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï12Æü¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÀïÁè¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´°Á´¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÅì¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¼Ç÷¤äÌ¿Îá¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³Ë¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤¯ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥¤¥é¥ó¤¬³Ë¤ò¼êÊü¤¹¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
================
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÁýÈø Áï
JNNÃæÅì»Ù¶ÉÄ¹
¥¤¥é¥ó¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ê¤ÉÃæÅì³ÆÃÏ¤ò¼èºà
ÀÐÅÄ ·ò¤µ¤ó
¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹
±Ô¤¤»ëÅÀ¤ÇÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÌäÂê¤Ê¤É¤ò²òÀâ