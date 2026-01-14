¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡¡ÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá´ü¤Ë½°±¡²ò»¶¤Ø
¹â»Ô¼óÁê¤Ïº£·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï19Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤Êý¿Ë¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²ò»¶¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤è¤¤¡©
¹â»Ô¼óÁê¡ÖÀè¤Û¤ÉÎëÌÚ´´»öÄ¹¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê ¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢º£·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½¡ÖÁíÍý¤«¤éÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ò»¶¤ò¤¹¤ë¤ÈÅÁÃ£¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï19Æü¤Î·îÍËÆü¤ËÁíÍý¤«¤é¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤â´Þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤ë¤È¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡Ö¡ÊÅÞ¤È¤·¤Æ¡Ë½àÈ÷¤òµÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂÖÀªºî¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¹â»Ô¼óÁê¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤È°ìÏ¢¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢19Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ò»¶¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÏ¢Î©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÂØ¤ï¤ê¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®¤òÌä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡¢ËÉ±Ò»°Ê¸½ñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¿·¤·¤¤À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³È½¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¯¸¢¤Ç¤¤¤¯¤è¤ê¿®¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£