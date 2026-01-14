¡ÈÎø¿Í¤È¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÉÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¡¢ÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¿È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Þ¥Í¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬¡¢»þÃ»ÎÁÍý¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÎäÅà¸Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤ÎÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¿È&Îø¿Í¤È¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»Ñ
¡¡13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È10ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯6·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¸òºÝÁê¼ê¡È¤ß¤æ¤¿¤ó¡É¤³¤È»°¹¬½¨Ì¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤ò¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï°ì½ï¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÆ°²è¤ä¡¢¡ÖÈà¤Ô¤Î¤Þ¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸È¢¡ª¡×¤È¡¢è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤Èçý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢»°¹¬¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¿È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á
¡¡13Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥¶¥Ñ¥ó¡¢¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Ñ¥ó¡¢¥¿¥é¥Þ¥è¥Ñ¥ó¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¡¼ ÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤ÆÄ«¤Î»þÃ»¡£ñ»Ò¤â¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»þÃ»ÎÁÍý¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎäÅà¸Ë¤ò¾Ò²ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Þ¥Í¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë