¡ãÉô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡äÁ÷·Þ¤òÂ¾¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¡©¿Æ¤¬Íê¤à¤Î¤¬ÂÅÅö¡©

Éô³è¤ä½¬¤¤»ö¤ÎÁ÷·Þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤Ê¤É¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ÷·Þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ËÁ÷·Þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤ÇÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃæ¹âÀ¸¤Ç¡¢Éô³è¤ä¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¡¢¼«Ê¬¤âÃ¶Æá¤â¡¢¤½¤·¤ÆÁÄÉãÊì¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤¹¡Ê¼«Ê¬¤ÇÅÅ¼Ö¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡¢³Ø¹»¤¬¥Ð¥¹¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï½ü¤¤Þ¤¹¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢¿Æ¤«¤é¿Æ¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¿Æ¤È¿Æ¤ÇÏ¢Íí¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù
Á÷·Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤¬¿Æ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë
¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ÷·Þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿Æ¤«¤é¿Æ¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÍê¤à¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø¿Æ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÁê¼ê¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Îéµ·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Æ¤¬Á÷·Þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤«¤é¿Æ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤âÆ±»Î¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¿Æ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤òÁ÷·Þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿Æ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¿Æ¤¬¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤È¤Î¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ê¤é¿Æ¤«¤é¿Æ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÎé¤â¤¹¤ë¤·¡¢È¿ÂÐ¤Ë¸þ¤³¤¦¤¬Á÷·Þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬Á÷·Þ¤¹¤ë¡Ù
¡ØÍê¤à¤·¡¢¤ªÎé¤â¤¹¤ë¤è¡£»Ò¤É¤â¤ËÁê¼ê¤ÎÊ¬¤Î°û¤ßÊª¤ä·Ú¿©¤Ç¤â»ý¤¿¤»¤ë¡Ù
¤Þ¤¿¤Û¤«¤Î²ÈÄí¤ËÁ÷·Þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ªÎé¤âËº¤ì¤º¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°û¤ßÊª¤ä¸ÄÊñÁõ¤Î·Ú¿©¤Ê¤É¤òÅÏ¤¹¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤·Áê¼ê¤¬Á÷·Þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤¬Á÷·Þ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½õ¤±¹ç¤¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Á÷·Þ¤Ï»Ò¤É¤â¤òÄÌ¤·¤Æ¡£Áê¼ê¤Î¿Æ¤«¤é¤ªÎé¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â
¡ØÃæ¹âÀ¸¤À¤ÈÁê¼ê¤Î¿Æ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤«¤é¤Í¡£¤¦¤Á¤Ï¾è¤»¤¿¤ê¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»Ò¤É¤â¤òÄÌ¤¸¤Æ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø¹â¹»¤Ç¡¢»ä¤¬Á÷·Þ¤Î¤È¤¤Ë»Ò¤É¤âÆ±»Î¤ÎÏÃ¤Ç°ì½ï¤Ë¾è¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤ë¡£¿Æ¤Î´é¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¿Æ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤â°ìÀÚ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤â¿Æ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÉô³è¤Ï¡¢º£Æü¸áÁ°Ãæ¤Ï³Ø¹»¤ÇÎý½¬¡¢¸á¸å¤«¤é»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤ÈÎý½¬»î¹ç¡¢¤µ¤Ã¤»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ö²ñ¾ì¤Þ¤ÇÍ§Ã£3¿Í¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡×¤ÈLINE¤¬¤¤¿¡£¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢¿Æ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¤ªÎé¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¡Ù
Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤âÆ±»Î¤ÇÁ÷·Þ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Î²È¤¬Á÷·Þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á÷·Þ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿Æ¤Ë¤Ï»ö¸åÊó¹ð¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿»Ò¤Î¿Æ¤«¤é¤ÏÏ¢Íí¤ä¤ªÎé¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¿Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¿ÆÆ±»ÎÏ¢Íí¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¡©
¡Øº£¤Þ¤Ç²¿²ó¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ÷·Þ¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿ÆÆ±»Î¤¬Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤è¡£Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÆ±»Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡¡¥¦¥Á¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©¡¡¾è¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÎé¤â»Ò¤É¤â¤ËÅÏ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ªÎé¤Î¼ê»æ¡Ê¥á¥â¡ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡£Áê¼ê¤Î¤Û¤¦¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¿ÆÆ±»Î¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡Ù
Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Æ¤¬´Ö¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¿ÆÆ±»Î¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÌ©¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï¢ÍíÀè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤â¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¿ÆÆ±»Î¤¬Ï¢Íí¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³ÃÌ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë
¡ØÁ÷·Þ¤ÎÏÃ¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â·ÐÍ³¤Ç¤âÁ´Á³¹½¤ï¤Ê¤¤¤è¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÃÇ¤é¤Ê¤¤¤è¡Ù
¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â°Ê³°¤òÁ÷·Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Äñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬Á÷·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Áê¼ê¤Î¿Æ¤«¤é¤ªÎé¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î»Ò¤òÁ÷·Þ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤«¤Î²È¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬Á÷·Þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î´é¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£