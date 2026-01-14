¡Ö¼çÉØ¤·¤Æ¤ë¤È¤â¤Á¤ó¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬½îÌ±Åª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¡ªà¥ì¥¢¤ÊáÇã¤¤ÊªÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¡×¡Ö¤ªÇã¤¤Êª»Ñ¤¹¤éÁÇÅ¨¡×
ÀÄ²Ì¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌîºÚ¤ò¡Ä
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥«¥´¤ò¼ê¤Ë¡Ä¡£AKB48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼ÈÄÌîÍ§Èþ¤ÎÇã¤¤Êª»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë°û¤ßÊª¤È¥«¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤Î¤ßÅº¤¨¤ÆÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õ¿§¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°°ìËç¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÉÊÄê¤á¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï1»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÈÄÌî¤Îà¿Æ¶á´¶¤Î¤ï¤¯á»Ñ¤Ë¡Ö¤ªÇã¤¤Êª»Ñ¡¢¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤·¼çÉØ¤·¤Æ¤ë¤È¤â¤Á¤ó¤âºÇ¹â¡×¡Ö±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¡×¡Ö¤ªÇã¤¤Êª»Ñ¤¹¤éÁÇÅ¨¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÈÄÌî¤Ï2005Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·13Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£21Ç¯1·î¤ËÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£